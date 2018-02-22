Büyükelçi Aksoy: "Türkiye, dünya büyük değişimlerden geçiyor"

Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy, "Türkiye’nin dış işleri politikası Atatürk’ün gösterdiği ’yurtta sulh, cihanda sulh’ söylemi ile devam ediyor" dedi.

Yörük Sanayici İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) Şubat Ayı Olağan Toplantısı Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy’un katılımıyla gerçekleşti. Toplantı öncesi şehitler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Toplantıda konuşan YÖRSİAD Başkanı Semih Beken, "Bugünlerde dış ilişkiler anlamında çok önemli günlerden geçiyoruz. Bu süreçten de geçerken neyin nasıl olduğu konusunda bilgilenmek de oldukça önemli. Bu arada Antalya’nın bulunduğu konumda dış ilişkiler anlamında çok önemli. Hem Antalya’mızda yaşayan yabancılar hem de Antalya’nın, Türkiye’nin dünyaya açılan önemli bir kapısı olması açısından önem taşıyor" dedi.

"Güç dengeleri değişiyor"

Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy, Türkiye’nin dış ilişkilerde geldiği noktayı YÖRSİAD üyeleri ile paylaştı. Aksoy, "Türkiye’nin dış işleri politikasının Atatürk’ün gösterdiği ’yurtta sulh, cihanda sulh’ söylemi ile devam ediyor. Fakat Türkiye, dünya büyük değişimlerden geçiyor. 10 sene önce bugün yaşadıklarımızı yaşayacaksınız deselerdi, muhtemelen buna kimse inanmazdı. Kapsamlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğimiz muhakkak. Güç dengeleri değişiyor. Daha önce görmediğimiz siyasi, ekonomik alanlarda ciddi küresel kırılmalar yaşanıyor. Ama ezberler bozuluyor. Bunun yanında risk ve sınamalar ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar iyice belirginleşti. Bunun şok etkisi geçtikten sonra artık kanıksar olduk" dedi.

"Dış politikada girişimci politikamızda, mevcut işbirliği imkanlarımızı daha da ileriye götürdük"

Dış İlişkilerde önemli gelişmeler olduğunu ifade eden Büyükelçi Aksoy, "Bugün eğer 3.5 milyon Suriyeliyi ülkemizde misafir ediyorsak veya bazı coğrafyalara kamyon kamyon yardım gönderiyorsak, uçak dolusu personel gönderiyorsak bunlara insani dış politika sebep olmaktadır. Dış politikada girişimci politikamızda, mevcut işbirliği imkanlarımızı daha da ileriye götürdük. Yeni işbirliği imkanları yaratıyoruz. Dostluklarımızı arttırıyoruz. Şu anda Suriye harici kavgalı olduğumuz komşumuz yok. Bunun yanında ekonomik olarak da bölgesel düzeyde etkin roller üstleniyoruz. Bizim coğrafi zenginliğimiz var ve bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Yaklaşık 15 yıldır iç siyasi istikrarımız var. Ekonomik büyümemiz var. Kültürel zenginliğimiz var. Beşeri özelliklerimiz var. Beşeri özellik derken de, komşusu açken, biz tok yatmıyoruz" diye konuştu.