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“Büyük bir gurur”

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Avşar mesajında, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95.yılını yürekten kutluyor ve böyle önemli bir günde büyük bir gurur yaşıyoruz” dedi.

“Büyük bir gurur”

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Avşar mesajında, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95.yılını yürekten kutluyor ve böyle önemli bir günde büyük bir gurur yaşıyoruz” dedi.

28 Ekim 2018 Pazar 12:04
“Büyük bir gurur”

Başkan Bülent Avşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yazılan Kurtuluş destanının gururunu, heyecanını ve bu destanın varış noktası olan Cumhuriyetin ilanını, ilk günkü gibi büyük bir coşku ile kutluyoruz. Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığıyla vücut bulmuş büyük bir eserdir. Bu eser, gözü daima ileriye bakan, özgüvenini sağlam tutan, heyecanla ve şevkle çalışan bir neslin bugünkü nesillere armağanıdır.Cumhuriyet, milletimizin çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığının göstergesidir. Atatürk, halk egemenliğine dayalı bir devlet şekli olan Cumhuriyetin, Türk Milletinin karakterine en uygun yönetim şekli olduğuna inanmıştır. Bu inançla kurduğu Cumhuriyet; laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti temelleri üzerinde bugünlere kadar ulaşmıştır.Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin temelinde muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefi bulunmaktadır. Türkiye bu hedefi yakalama sürecinde, ekonomik-sosyal kalkınma, halkın refahını sağlama, demokratik tutum ve davranışları her alanda hayata geçirme gayretleriyle birlikte yürütmektedir. Ulusal birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük güvencesi olan Cumhuriyet, Türk Milletinin ve yurdunun bölünmez bütünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir.Bu gururlu gün dolayısıyla, başta büyük devlet adamı ve eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden devlet adamlarımızın, dökülen kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan, vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü için can veren tüm aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor, Kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
Bülent AvşarMalatya29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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