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''Bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz”

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 15 temmuz nedeniyle bir açıklama yaparak, ''Bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

''Bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz”

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, 15 temmuz nedeniyle bir açıklama yaparak, ''Bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:13
''Bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz”

''ŞANLI BİR DEMOKRASİ ZAFERİ''

Cömertoğlu, “Tarih boyunca istiklal ve istikbaline kastedenleri üstün bir kahramanlıkla bertaraf eden aziz Milletimiz, 15 Temmuz 2016’da hürriyet ve istiklal sevdasına sadakat sınavından her zaman olduğu gibi yine alnının akıyla ve büyük bir gururla çıkmıştır. Büyük Türk Milleti, Devletimizin içine sızarak birlik ve beraberliğimize kasteden, kendisine emanet edilen silahları kendi vatandaşlarına doğrultan, doğrultmakla kalmayıp kullanan, ülkemizi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı, tankların önüne yatarak, göğsünü mermilere siper ederek destansı bir direniş göstermiştir. Milletimiz, vatanına, demokrasisine, devletine sahip çıkarak bu ülkeyi bölmek isteyen vatan hainlerine en güzel cevabı vermiş ve bağımsız yaşama arzusunu tüm dünyaya haykırmıştır. Yüce milletimizin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile tarihe altın harflerle yazdığı 15 Temmuz 2016 günü şanlı bir demokrasi zaferidir. Aziz Milletimiz, şehitlerimizin emaneti güzel vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, geçmişinden gelen onurlu duruşuyla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve milletimizin bekası için canlarını hiçe sayarak şehadete eren şehitlerimizi, gazilerimizi ve cümle vatanseverleri minnetle ve şükranla anıyorum” şeklinde konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzMalatyaArapgirHaluk Cömertoğlu
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