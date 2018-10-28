Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90542
ALTIN
221.566
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1696
EURO
6.3486

 “Bu ülkeye umut olacak”

Gençleri ağırlayan ve onlara bazı tavsiyelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bugünümüz ve yarınımız olan gençlerin gözlerindeki ışıltı ve dava sahibi olmanın verdiği güç, bu ülke ve bu şehre umut olacaktır” ifadelerinde bulundu.

 “Bu ülkeye umut olacak”

Gençleri ağırlayan ve onlara bazı tavsiyelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bugünümüz ve yarınımız olan gençlerin gözlerindeki ışıltı ve dava sahibi olmanın verdiği güç, bu ülke ve bu şehre umut olacaktır” ifadelerinde bulundu.

28 Ekim 2018 Pazar 12:05
 “Bu ülkeye umut olacak”

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne üye gençler “ Söz Gençlerin” programı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın konuğu oldular.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gençlerin yerel gündem de söz hakkı alması, düşüncelerini belirtmesi, Malatya’ya ve Türkiye’ye dair neler yapılabileceğinin belirlenmesi, gençlerin gelecek hakkındaki öneri ve eleştirilerini dile getirmesinin yerel yönetimlerin yatırım planlamasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

BU ÜLKEYİ KENDİNE DERT EDİNMİŞ KİŞİLER

Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bugün buraya gelen siz gençler bu ülkeyi kendine dert edinmiş kişilersiniz. Bu şehir ve bu ülke için dava sahibisiniz. Bunun için siz gençlerin karamsar olmamasıve durumu iyi analiz etmesilazım” diye konuştu.

Gençlerin düşüncelerinde ve yapacakları eylemlerde kararlı olması gerektiğini, kararsız olmanın hayatta olumsuz etki yapacağını dile getiren Polat, “Bugünümüz ve yarınımız olan gençlerin gözlerindeki ışıltı ve dava sahibi olmanın verdiği güç bu ülke ve bu şehre umut olacaktır” ifadelerinde bulundu.

Gençlerin sorularını cevaplayan ve gençlerden gelen öneri ve talepleri dinleyen Polat, gençlerle önümüzdeki dönmelerde yine bir araya geleceklerini söyledi.(Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatMalatya Kent Konseyi Gençlik MeclisiSöz Gençlerin Programı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Büyük bir gurur”
“Büyük bir gurur”
“Madem depreme dayanıksızdı neden taşındı?”
“Madem depreme dayanıksızdı neden taşındı?”
 “Af Kasım'a kalabilir”
 “Af Kasım'a kalabilir”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim