 “Bu ülkeye umut olacak”

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne üye gençler “ Söz Gençlerin” programı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın konuğu oldular.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, gençlerin yerel gündem de söz hakkı alması, düşüncelerini belirtmesi, Malatya’ya ve Türkiye’ye dair neler yapılabileceğinin belirlenmesi, gençlerin gelecek hakkındaki öneri ve eleştirilerini dile getirmesinin yerel yönetimlerin yatırım planlamasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

BU ÜLKEYİ KENDİNE DERT EDİNMİŞ KİŞİLER

Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Bugün buraya gelen siz gençler bu ülkeyi kendine dert edinmiş kişilersiniz. Bu şehir ve bu ülke için dava sahibisiniz. Bunun için siz gençlerin karamsar olmamasıve durumu iyi analiz etmesilazım” diye konuştu.

Gençlerin düşüncelerinde ve yapacakları eylemlerde kararlı olması gerektiğini, kararsız olmanın hayatta olumsuz etki yapacağını dile getiren Polat, “Bugünümüz ve yarınımız olan gençlerin gözlerindeki ışıltı ve dava sahibi olmanın verdiği güç bu ülke ve bu şehre umut olacaktır” ifadelerinde bulundu.

Gençlerin sorularını cevaplayan ve gençlerden gelen öneri ve talepleri dinleyen Polat, gençlerle önümüzdeki dönmelerde yine bir araya geleceklerini söyledi.(Haber Merkezi)