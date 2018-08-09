Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 30°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
97365
ALTIN
211.115
DOLAR
5.4096
STERLİN
6.9583
EURO
6.2697

BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK BAĞLANMALIYIZ

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Biz, birlik ve beraberliğimizi her zaman muhafaza etmek zorundayız. Şu anda Türkiye'nin ekonomik durumunun sıkıştırılması var. Dolaylı yönlerden Türkiye'yi etkileyecek üçüncü ülkelere uygulanan ambargoların yine hedefinde Türkiye ekonomisinin büyümesini engellemek yatıyor. Ülkemize uygulanan bu tür oyunların neticesinde birbirimize daha da bağlanmamız gerekiyor" dedi.

BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK BAĞLANMALIYIZ

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, "Biz, birlik ve beraberliğimizi her zaman muhafaza etmek zorundayız. Şu anda Türkiye'nin ekonomik durumunun sıkıştırılması var. Dolaylı yönlerden Türkiye'yi etkileyecek üçüncü ülkelere uygulanan ambargoların yine hedefinde Türkiye ekonomisinin büyümesini engellemek yatıyor. Ülkemize uygulanan bu tür oyunların neticesinde birbirimize daha da bağlanmamız gerekiyor" dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:41
BİRBİRİMİZE DAHA ÇOK BAĞLANMALIYIZ

Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya'daki temasları kapsamında Malatya Minibüsçüler Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce, "Milletvekilimiz Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde minibüsçü, servisçi, şoför esnafının huzuru, güveni, hak ve hukuku noktasında her daim bizlerin yanında oldu. Sorunlarımızın çözümü noktasında hiçbir zaman bizi dışarıda bırakmayan vekilimizin yaptıklarını unutamayız. Özellikle plaka tefecilerine fırsat vermedi. Şoför esnafı olarak vekilimize vefa borçluyuz. Bizler seçim döneminde vekilimize açık destek verdik. Vekilimizin bugün odayı ziyaretinden çok memnun olduk" diye konuştu.

SAĞLIKLI ŞEHİR…

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, "Belediye Başkanlığı sürecimde sizlerle sürekli diyalog içerisindeydim. Yakın işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürdük. Belediye başkanlığı görevine geldiğimde 'T' ve 'S' plaka yönetmenliği yoktu. Büyükşehir sürecinde başlayan D4'lerin dönüşümü, halk otobüslerini dönüşümü olsun çok ciddi çalışmalar yapıldı. 'J' plakalıların tahsisleri olsun bunlar uzun yıllar sürecek bir yapılanmanın ilk düzenlemeleriydi. Bu düzenlemeleri başkanlarımızla beraber gerçekleştirdik. Burada ki temel amacımız Malatya'mızı sağlıklı bir şehre dönüştürmekti. Vatandaşlarımıza en üst seviyede hizmet vermeyi amaçladık. Esnaf kardeşlerimizin bu süreçte vermiş oldukları destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederim. Yerel hizmetlerimizi adil bir şekilde Malatya'yı kalkındırmak adına hem de genel hizmetlerimizde ülkemizin her kademesine her bölgesine bölgelerin kalkınması üzerine çalışmalar bugüne kadar yürütüldü. Bugünden sonrada milletvekili olarak yine sizlerle Malatya'nın yerel sorunlarını da birlikte çözeceğiz. Malatya'yı bir bütün olarak düşündüğümüz gibi ülkemizin geleceğini de düşünüp birbirimize kenetleneceğiz" diye konuştu.

TÜRKİYE YÜKSELİŞ DÖNEMİNDE

15 Temmuz'da odaların, esnafların ve Malatyalıların duruşunun takdire şayan olduğunu kaydeden Çakır, "Biz, birlik ve beraberliğimizi her zaman muhafaza etmek zorundayız. Şu anda da Türkiye'nin ekonomik durumunun sıkıştırılması var. Dolaylı yönlerden Türkiye'yi etkileyecek üçüncü ülkelere uygulanan ambargoların yine hedefinde Türkiye ekonomisinin büyümesini engellemek yatıyor. Ülkemize uygulanan bu tür oyunların neticesinde daha da birbirimize bağlanmamız gerekiyor. Bu oyunların perde arkasının iyi anlaşılması gerekiyor. Türkiye şu anda yükseliş döneminde. Savunma sanayisini yüzde 20'lerden yüzde 70'lere yükselten bir Türkiye var. Bu da Türkiye'yi bölgede güçlü bir aktör yapıyor, lider ülke konumuna getiriyor. Bu da emperyalist güçleri ciddi manada rahatsız ediyor. Türkiye, milli birlik ve beraberlik adına başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizlerde parlamentoda elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kaydetti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ahmet çakırAk Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MOTAŞ’A SERMAYE ARTIRIMI
MOTAŞ’A SERMAYE ARTIRIMI
PARA SİZDEN, TEMİZLİK MASKİ’DEN!
PARA SİZDEN, TEMİZLİK MASKİ’DEN!
ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim