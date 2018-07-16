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“Bir avuç hain tepelenmiştir”

MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “15 Temmuz’da asker kamuflajına giren bir avuç hain tepelenmiştir. Devletin içine sızma teşebbüsü milli iradenin tecellisi ile yerle bir edilmiştir” dedi.

“Bir avuç hain tepelenmiştir”

MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “15 Temmuz’da asker kamuflajına giren bir avuç hain tepelenmiştir. Devletin içine sızma teşebbüsü milli iradenin tecellisi ile yerle bir edilmiştir” dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:34
“Bir avuç hain tepelenmiştir”

Fendoğlu, “Kurtuluş Savaşı’nda kundaktaki bebeğini bırakıp sırtına top mermisi alan analarımız ve bacılarımızın ortaya koyduğu irade 15 Temmuz gecesi tekrar etmiştir.Vatana göz diken hainlere karşı kadın,erkek,büyük küçük 80 milyon tek vücut olup hainlere karşı duvar örüp canını vererek destan yazmıştır. Asımın nesli 15 Temmuz’da tecelli etmiştir.Bir kere yükselen bayrağın bedeli ne olursa olsun inmeyeceğini yedi düvele öğrettiğimiz gündür.İstiklalimize göz diken,varlığımıza diş bileyen barbarlar püskürtülmüştür.Millet kendi vatanı üzerinde hain plan yapanları tarihin çöplüğüne gömmüştür.Kirli eller kırılmış,millet iradesi galip gelmiş,hainler derslerini almış veYeni Kapıda Şahlanışa geçip milli ruhun dalga dalga yayılması sağlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

HAİNLERE BÜYÜK BİR DARBE VURMUŞTUR

Fendoğlu, “Yeni kapı ruhuyla politik çıkarlar yerini milli şuura bırakmıştır. Milletinden başka derdi olmayan Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli fitne odaklarına dur demiştir.İşte bugün bizi biz yapan milli şuur ve irade tek yürek olmamızın verdiği kazançtır.Millet olma bilinci şanlı tarihimizin vermiş olduğu karakter bizi biz yapan en büyük değerdir. Ne olursa olsun ‘ben’ değil, önce devlet ve millet diyebilen irade geleceğimizin teminatıdır.15 Temmuz’da 249 vatan evladı şehit, 2 bin 196 vatan evladı gazi olmuştur. Hepsine şükran borçlu olduğumuz unutmayacağız.15 Temmuz hain kalkışmanın 2’inci yılında destan yazan milletimizin verdiği kutlu mücadeleyle övünüyoruz. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu. 

HABER MERKEZİ

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