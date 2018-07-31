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Beydağı Tabiat Parkı Malatya'ya nefes aldıracak

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Beydağı Tabiat Parkı Projesi yapım çalışmalarını inceledi. Tüfenkci, “Burası barındırdığı yaban hayatı, dağ havası, piknik alanları ve mesire yerleriyle Malatya’mızın gözde alanlarından birisi olacak” dedi. 

Beydağı Tabiat Parkı Malatya'ya nefes aldıracak

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Beydağı Tabiat Parkı Projesi yapım çalışmalarını inceledi. Tüfenkci, “Burası barındırdığı yaban hayatı, dağ havası, piknik alanları ve mesire yerleriyle Malatya’mızın gözde alanlarından birisi olacak” dedi. 

31 Temmuz 2018 Salı 11:37
Beydağı Tabiat Parkı Malatya'ya nefes aldıracak

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Beydağı Tabiat Parkı Projesi yapım çalışmaları inceledi. Tüfenkci, proje ihalesi yapılan parktaki çalışmaların, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hızlı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Bülent Tüfenkci, yakın zamanda proje ihalesi yapılan parktaki çalışmaların, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

MUHTEŞEM BİR PROJE

Beydağı Tabiat Parkı’nın da Malatya’nın nefes alabileceği yerlerden birisi haline geleceğini vurgulayan Milletvekili Tüfenkci, “Projeyi incelediğimizde de gördüğümüz gibi gerçekten çok muhteşem bir proje. Burası barındırdığı yaban hayatı, dağ havası, piknik alanları ve mesire yerleriyle Malatya’mızın gözde alanlarından birisi olacak” dedi. 

Tüfenkci, park tamamlandığında içerisinde kır lokantası, büfe, mescit, çocuk oyun grupları,   kamelya, piknik donatıları, otopark ve yürüyüş yolları olan çok güzel bir tesisin Malatyalılara kazandırılacağını kaydederek, şu anda bu alanların çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının yapıldığını bildirdi.

İLK ETAP SONBAHARDA AÇILACAK 

3 etaba ayrılan park alanının günübirlik kullanıma ait olan ilk etabının sonbahar itibari ile ziyaretçi kullanımına açılabileceği müjdesini veren Tüfenkci, şöyle devam etti:

“Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli parklar özellikle şehrin gelişmesi açısından sosyal donatıları ve şehrin akciğerleri konumunda olması nedeniyle gençlerimizin ve çocuklarımızın aileleriyle gelip piknik yapacakları, doğal faaliyetlerden faydalanacağı alanlar. Beydağı Tabiat Parkımız tamamlandığında doğal dokusuyla beraber Malatya’mızın var olan potansiyelini artırarak Malatya’nın daha yaşanabilir bir kent olmasına önemli katkılar sağlayacaktır.”  busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Beydağı Tabiat ParkıMalatyaNefesBülent Tüfenkci
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