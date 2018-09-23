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“Beyannamede yoksa oy vermeyin!”

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, yerel seçimlere ilişkin ilginç bir öneride bulundu. Fendoğlu, “Kayısı Festivali’ni seçim beyannamesine koymayan başkan adaylarına yerel seçimlerde oy vermeyin” dedi.

“Beyannamede yoksa oy vermeyin!”

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, yerel seçimlere ilişkin ilginç bir öneride bulundu. Fendoğlu, “Kayısı Festivali’ni seçim beyannamesine koymayan başkan adaylarına yerel seçimlerde oy vermeyin” dedi.

23 Eylül 2018 Pazar 17:44
“Beyannamede yoksa oy vermeyin!”

Türkiye yerel seçim sürecini yaşamaya başladı. Bu kapsamda Malatya’da da çalışmalar devam ediyor. AK Parti, CHP ve MHP’nin kentteki seçim stratejileri ise yavaş yavaş netleşiyor.

ŞİRE PAZARI TAŞINMALI VE TANITIM YAPILMALI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nun ise yerel seçimlere ilişkin ilginç bir önerisi bulunuyor. “Kayısı Festivali’ni seçim beyannamesine koymayan başkan adaylarına yerel seçimlerde oy vermeyin” diyen MHP Milletvekili Fendoğlu, “Kayısının altyapısı iyi değil. Şire Pazarı fiziki olarak uygun bir yer değil. Oranın taşınması, daha geniş bir alana götürülmesi gerekiyor. İthalat ve ihracat yapan firmaların bulunduğu komplekste veya kampüste, onların her türlü işini giderebilecek bir yapıya sahip olunması lazım. Yani Şire Pazarı taşınmalı ve tanıtım da yapılmalı. Çeşitli organizasyonlar yapıyoruz. Bu tanıtımlar yetersiz. Bizim Malatyalı olarak tek noktamız var: Kayısı Festivali'ni yapmak. Bu festivale uluslararası norm kazandırmak lazım. Bugün sinema festivaline verilen paranın bana kalırsa Malatya'ya getirisi kültür anlamında olacaktır. Sosyal ve ekonomik anlamda bize bir getirisi yok. Festivali seçim beyannamesine koymayan belediye başkan adayı olmasın” sözlerini kaydetti.

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Celal FendoğluKayısı Festivali
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