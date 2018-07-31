Besi yangınları arttı

Yeşilyurt ilçesine Bağlı Kuşdoğan Mahallesi’nde açık bir besi alanında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesi ile olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda yaklaşık 400 ton saman balyası yanarak zarar görürken Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, son zamanlarda meydana gelen açık besi yangınlarında ciddi bir artış gözlemlendiğini söyledi.

ÇALIŞMALAR 13 SAAT SÜRDÜ

Acar, son yaşanan besi yangınına 12 araç, bir iş makinesi, 35 tonluk su tankeri ve 30 personel ile müdahale edildiğini belirterek, “Çalışmalar yaklaşık 13 saat sürmüştür. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış ve yangın herhangi bir yerleşim alanına sıçramamıştır. Fakat Yaklaşık 400 ton saman balyası kullanılamaz duruma gelmiştir. Hava sıcaklıklarının zaman zaman 40 derecenin üzerine çıktığı şu günlerde vatandaşların kendi tedbirlerini artırmaları gerekiyor. Özellikle kolay tutuşan malzeme olan saman balyalarının etrafında sigara içilmemesi ve çevre temizliğinin yeteri kadar yapılması ayrıca bölgeden geçen elektrik kablolarının da güvenliğinin alınması konusunda vatandaşlarımıza görev düşmektedir” diye konuştu. busbahmalatya.com