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Belarus’ta heyetlerarası görüşme

Belarus’un başkenti Minsk’te Başbakan Binali Yıldırım ve Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov, başbaşa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.Resmi ziyaretleri kapsamında Belarus’ta bulunan Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki...

Belarus’ta heyetlerarası görüşme

Belarus’un başkenti Minsk’te Başbakan Binali Yıldırım ve Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov, başbaşa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.Resmi ziyaretleri kapsamında Belarus’ta bulunan Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki...

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:56
Belarus’ta heyetlerarası görüşme

Belarus’un başkenti Minsk’te Başbakan Binali Yıldırım ve Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov, başbaşa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Resmi ziyaretleri kapsamında Belarus’ta bulunan Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Heyette Yıldırım’a Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Türkiye’nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama eşlik etti.
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