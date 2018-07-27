Başsavcı usta için veda yemeği

Çınar Park’ta düzenlenen programa Vali Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Av. Enver Han, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cem Vakfı Başkanı Eşref Doğan, Hacı Bektaş Velî Kültür Merkezi Başkanı Hasan Meşeli ve Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman katıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’ya Malatya’da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali Kaban, Malatya Vesikası “Barış İçinde Birlikte Yaşama Belgesi” tablosu takdim ederek yeni görevinde başarı diledi.
HABER MERKEZİ