Başsavcı usta için veda yemeği

Yargıtay üyeliği görevine atanan Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta için veda yemeği düzenlendi. Vali Ali Kaban, tarafından verilen yemeğe katılım yoğun olurken; Kaban, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta'ya Malatya'da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.