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Başkanlardan birlik beraberlik vurgusu

Malatya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. İki başkan da yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Başkanlardan birlik beraberlik vurgusu

Malatya Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca’yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. İki başkan da yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 11:08
Başkanlardan birlik beraberlik vurgusu

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kendileri yakın zamanda Ticaret Odası Başkanlığını üstlenmiş oldular. Bizler de elimizden geldiğince destek olarak Malatya ekonomisinin canlanması için el birliği ile gayret göstereceğiz. Malatya’mıza güzel hizmetlerde bulunmanızı temenni ediyorum. Belki de bir takım atılımların şehrimizin ekonomisinin canlandırılmasında öncülük etmiş olacağız. Üstümüze düşen bir şey olursa her daim yanınızdayız. Ben ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, Koca’ya hayırlı olsun temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Sadıkoğlu, Malatya ekonomisi için el ele vererek çalışacaklarını söyledi.

İHA

Son Güncelleme: 12.07.2018 11:11
Anahtar Kelimeler:
Birlik BeraberlikIhsan KocaMTSO
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