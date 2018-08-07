Başkan Türkkölesi’nde ilaç uyarısı

Malatya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Türkkölesi, ilaç kullanımıyla ilgili vatandaşları uyardı. Evlerde bulunan kullanılmayan ilaçların imhası için eczanelere getirmeleri yönünde vatandaşlara seslenen Başkan Türkkölesi, önemli açıklamalarda bulunarak ilaçların hekimlerin yazdığı reçeteye göre verildiğini ifade etti.

ÇOK BÜYÜK TASARRUF SAĞLANIR

Doktor tarafından yazılan ilaçların biraz kullanıldıktan sonra çöpe gittiğini ifade eden Başkan Türkklesi, “Akılcı ilaç kullanımı çok büyük faydası olur ve çok büyük bir tasarruf sağlar. Bir doktor hastamıza bir ilaç başlattığında her şeyden önce o ilacın yan etkileri olabilir. 60 tabletlik bir ilaç verdiğinde, örneğin tablet 2 gün kullanıldığında çıkan alerjik reaksiyonlarda ilacın atılmasına ve çöpe gitmesine neden olur. Çöpe giden ilaç bizim milli gelirimiz. Birçok tedavinin 3 günlük, 5 günlük veya 7 günlük olduğu düşünülürse ona uygun bir şekilde paketlemenin yapılması hem ilaç tasarrufu hem gereksiz ilaç kullanılmasını engeller hem de parasal olarak da devletimize büyük katkısı sağlar” şeklinde konuştu.

PROSEDÜRLERİ VAR

Evlerde kullanılmayan ilaçların imhası için vatandaşlara seslenen Başkan Türkkölesi, “Evlerimizde kullanmadığımız o kadar çok ilaç var ki, yarısı kullanılmış şuruplar, yarısı kullanılmış tabletler. Bunu sonuçta hepimizin ekonomisini ilgilendiriyor. İlaçlar kimyasal ürün oldukları için maalesef rastgele atamayız. Bunun kanunu yöntemi ve prosedürleri var. Biz tarihi geçen ilaçları yılda bir kez alıyoruz, ilaçları, İlaç İmhası Hakkında 19.07.2005 tarihli Genelge gereği Kocaeli’ye imha işlemi gerçekleştirmek üzere gönderiyoruz. Orada imhası sağlanıyor. Hangi tür ilaç olursa olsun vatandaş açısından buna baktığımızda, eğer ellerinde bu tür tarihi geçmiş, az kullanılmış ilaç var ise bu ilaçları en yakın eczaneler veya kendi tanıdığı eczacılara özel olarak bırakabilirler. Biz onların hepsinin aynı yöntemle imha edilmesini sağlıyoruz” diye konuştu.