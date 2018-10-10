Başkan Polat din görevlileri ile bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Prof.Dr. Huriye Martı, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ile çok sayıda imam ve Kur’an kursu hocası katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından gelen üst yöneticilere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür eden İl Müftüsü Ümit Çimen böyle bir organizasyona ev sahibi olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

CAMİ HOCALARIMIZ MAHALLENİN MİHENK TAŞIDIR

İlmin önemine dikkat çekerek, din görevlilerinin toplumdaki çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları aydınlatıp yön veren bir göreve sahip olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “İmam, din görevlisi, Kur’an kursu hocalarını mahallenin ekseni kabul ediyorum. Mahallede bir sorun olduğunda, çocuk doğduğunda ilk olarak mahallemizin cami hocasını buluruz. Aslında cami hocalarımız mahallenin mihenk taşıdır. Bu yönüyle sorumluluğun çok ağır olduğunu düşünüyorum. Çok çalışmamız gerekiyor. Memleket emektir. Bu memlekete emek vermek hepimiz için şereftir. Bu memlekete birlikte beraber omuz omuza emek vereceğiz. Binalar, yollar, parklar, hanlar, kervansaraylar yapılır ancak gönülleri yapmamış isek yapılan her şey boş olur. Ama eğer gönüllerle birliktebinaları yapmışsak ne mutlu bize. Bu noktada siz değerli kardeşlerime çok görev düşüyor. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sizden gelen her türlü projeye, teklife paydaş olmaya hazırız. Birlikte bu memlekete emek vermek şereftir. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize ve vatandaşımıza hizmet vermek için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

TOPLUMA HİZMET ETMEK KUTSAL BİR GÖREVDİR

Konuşmasına dua ederek başlayan ve salonda bulunan herkesi selamlayan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, “1986 yılından itibaren 8-9 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanıyor olması gerçekten toplumda bir farkındalığı da beraberinde getiriyor. Yaptığımız çalışmalarla toplumun her alanına dokunuyoruz. Topluma hizmet etmek çok kutsal bir görevdir. Eğer yaptığımız hizmetler helal yollardan yapılıyorsa, toplumun her kesimine yaptığımız hizmetler Cenab-ı Hakk katında bizim hayır ve hasenat tarafımıza yazılacak bir yönü vardır. Bizleri bir araya getiren İl Müftümüze veBüyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum”sözlerini kaydetti.

İlahiyat Fakültesi mezunu olan ve evde son karar mekanizması olarak cami imamına başvurduklarını ifade eden ve bu durumun hayatlarına kattığı önemli değerlerden bahseden Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ise, “Biz toplumun her kesimini kucaklayalım derken aslında bambaşka hayatlara dokunuyoruz. Bu bazen bir doktor hanım, mühendis bey, bazen avukat, bazen dişçi, bazen işçi olabilir hiç fark etmez. Biz camimizde Kur’an kursumuzda nesiller yetiştiriyoruz. Ummadığımız bir anda ağzımızdan çıkan sözler hayatlarını değiştiriyor. Bizler bu yolda ilerlerken toplumun her kesiminden insana dokunmalıyız” dedi. (Bülten)