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Başkan Çınar, işaret diliyle iletişim kurdu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, görme ve işitme engelli öğrencileri ağırladı. Başkan Çınar, işaret diliyle iletişim kurduğu öğrencilerle yakından ilgilendi.

Başkan Çınar, işaret diliyle iletişim kurdu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, görme ve işitme engelli öğrencileri ağırladı. Başkan Çınar, işaret diliyle iletişim kurduğu öğrencilerle yakından ilgilendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:33
Başkan Çınar, işaret diliyle iletişim kurdu

Yeşilyurt Belediyesi olarak dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımlarını artırmak, toplumdan soyutlanmadan gündelik hayatlarına devam etmelerini sağlamak ve çeşitli aktivitelere katılımlarını artırmak adına örnek alınacak birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çocuklarımızın azim ve gayretlerine gerçekten hayran kaldık, hepsinin alınlarından öpüyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YAPMAYA HAZIRIZ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Son yıllarda Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın destekleriyle dini hizmetler konusunda önemli yol alındı. Kentimizde ki dezavantajlı çocuklarımızın dini eğitimlerini alabilmeleri adına yapılan çalışmalar bizler için çok önemlidir. Yapılacak her türlü hizmete elimizden gelen desteği veriyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz. Öğretmenlerimizi gayretlerinden ve katkılarından, öğrencilerimizi de hem öğrenme istekleri hem de azim ve çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah yavrularımızın yardımcısı olsun, güç ve kuvvet versin, emeklerini karşılıksız bırakmasın inşallah. Eğitimlerin başarılı geçmesi noktasında üzerimize düşen ne görev ve sorumluluk varsa yapmaya hazırız” sözlerini kaydetti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÇınarGörme Ve Işitme Engelliçocuk
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