Başkan Çınar'dan Akpınar'a ziyaret

Akpınar esnafıyla sabah kahvaltısında bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’daki büyük gelişimi ve Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri hakkında geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.

Malatya’nın bütün yaşam alanlarındaki ciddi yeniliklerin Malatya Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Yeşilyurt, Battalgazi ve İlçe Belediyelerinin uyumlu çalışmasıyla gerçeğe dönüştüğünü belirten Çınar, “ Bizler sürekli sahadayız, halkımızla iç içe olmaya önem veriyoruz. Hizmetlerimizi yerinde takip ediyoruz, eksik varsa hemen gideriyoruz. Muhtarlarımızın, esnaflarımızın ve halkımızın görüşlerini dikkate alıyoruz, hizmetlerimizin farklı ve çeşitli olmasının nedeni istişare kültürünün canlı tutmamızdan kaynaklanıyor. Bizler halkımızın ihtiyaçlarını yerinde görüp, buna göre hizmetlerimize şekil veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak dört yılda hayata geçirdiğimiz devasa yatırımlar, sosyal, kültürel, eğitim, sportif, çevresel projelerimizle Malatya’nın gelişiminde ciddi rol oynadık. 2014 yılında Büyükşehir statüsüne katılan Malatya’da Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerimizin hizmetleri kentimizin modern kent kimliğine bürünmesinde önemli katkılar sunmuştur. Şehrimizin her alanda gelişmesi ve ilerlemesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra üzerimize düşen hangi görev olursa olsun yapmaya hazırız. Sadece kendi bölgemizde değil kentimizin bütün alanlarında bize düşen ne varsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

82 mahallesi ve 311 bin 764’lük nüfusuyla Malatya’nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’un dört yılda büyük bir değişime uğradığını ve örnek alınan ilçe hüviyetine ulaştığını sözlerine ekleyen Çınar, “ Hacı Uğur Polat Başkanımızın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmesinden sonra Cumhurbaşkanımızın onayı, Belediye Meclisimizin kararıyla Yeşilyurt Belediye Başkanlığı gibi ulvi bir görev şahsımıza tevdi edildi, böylesine anlamlı ve kıymetli bir görevi üstlenmenin onurunu yaşıyoruz. Kentimizdeki sanayi alanlarını içerinde barındırmasının yanı sıra insanlarımızın yaşamsal standartlarını daha iyi noktaya ulaştıran alt ve üst yapı hizmetlerimiz, geleceğe dönük yatırımlarımız, sosyal yaşam alanlarımız, tesislerimiz, sosyal, kültürel, sportif ve çevresel projelerimiz neticesinde yoğun bir göç alan güzel ilçemiz, nüfus artışına rağmen sağlıklı ve planlı büyümesini sürdürmektedir. Yeşilyurt’un planlı büyümesinin önündeki en ciddi engel olan imar konusunu çözüme kavuşturduk, böylesine hassas bir sorunu hallettikten sonra ilçemizdeki gelişim süreci daha da hızlanmıştır. Yeşilyurt’ta yaşamanın mutluluk hisse uyandırmasına azami gayret gösteriyoruz. Sosyal dokusu ve kültürel zenginlikleriyle farklı bir yapısı olan Yeşilyurt’un tüm güzelliklerini ön plana çıkartacak, gelecek nesillere modern ve yaşanabilir bir Yeşilyurt bırakmak adına 7/24 esasıyla hizmetlerimizi sürdürmekteyiz” dedi.

Yeşilyurt’un konforlu ulaşım ağından sosyal sorumluluk projelerine, kültürel ve eğitim hizmetlerinden her yaştan vatandaşın yararlandığı hizmet binalarıyla geleceğe daha umutla baktığına işaret eden Çınar, “ Araç ve yaya trafiğimizi daha nitelikli hale getirmek adına dört yılda büyük mesafeler aldık. Araç filomuzdaki 281 iş makinesiyle ilçemizin en ücra noktasına kadar sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, kaldırım yenileme, peyzaj düzenleme, perde duvar ve taş duvar çalışmalarımızı büyük bir özenle sürdürmekteyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak imzamızı atmadığımız tek bir mahallemiz kalmadı, bütün cadde, sokak ve mahallelerde yatırımlarımız vardır. Tek bir alanda sınırlı kalmayarak halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek bütün hizmetlerde Yeşilyurt Belediyesinin farkını hemşerilerimiz yakından görüyorlar. Kendi asfaltımızı ürettiğimiz Asfalt Plent Tesisimiz sayesinde yol bakım ve yenileme işlemlerini daha hızlı yapıyoruz. Kentimizin ve ilçemizin ekonomi, ticaret ve diğer alanlarda daha fazla gelişmesi için ulaşım ağının akıcı olması adına büyük mesafeler aldık. Alt yapısı tamamlanan sokaklarımızın peyzaj düzenleme, sıcak asfalt serimi, kaldırım yenileme, taş duvar ve perde duvar işlemlerini en kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimize modern ortamlarda yaşam imkânı sunduk. Araç ve yaya trafiğimizin kaliteli ve akıcı olması ilçemizdeki yaşam kalitesini daha iyi noktaya taşırken, ticaretinde gelişmesine zemin hazırlamıştır. İlçemizde asfaltsız yol bırakmamak adına ekiplerimiz 7/24 çalışıyorlar. Modern ve yaşanılabilir bir kentte çocuk oyun parkları ile sosyal donatıların yer aldığı yaşam alanları büyük bir öneme sahiptir, bizler bu bilinçle hareket ederek ilçemize gerek mimari yapısıyla kent estetiğine değer katan gerekse de yeşil alanları ve oyun alanlarıyla ilçemizin sosyal dokusuna canlılık getiren çok sayıda sosyal yaşam alanlarını hizmete sunduk. İlçemizin farklı bölgelerindeki parklarımız içerisine yaptırdığımız sosyal tesislerimizin her bir ayrı bir marka değer taşıyor, ailelerimiz tesislerde yemeklerini yiyip çaylarını yudumlarken, çocuklarımız ile kaliteli alanlarda keyifli vakit geçirebiliyorlar. Yapımına başladığımız Beylerderesi Şehir Parkı projemiz, üçüncü etabı tamamlanan 4.3 km uzunluğundaki Bostanbaşı Kanal Projemiz hem bölgemizin hem de kentimizin gelişmişlik düzeyine önemli kazanımlar sağlayacaktır, böylesine devasa yatırımlarla Yeşilyurt’u cazibe merkezine dönüştürüyoruz. Atıl durumda olan Gedik Tepesini Gedik Sosyal Tesisleri, oyun parkı ve çevre düzenlemesinin yanı sıra Namazgâh alanıyla baştan aşağıya yeniledik. Kültür Evimiz ise bitmek üzere, yakın zamanda açılışını yapacağız. Sosyal, sanatsal, kültürel ve eğitim hizmetlerimizin merkezi konumuna gelen Yeşilkonaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz, Yeşilyurt Kent Konseyi, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz, Çocuk Trafik Eğitim Parkımızın yanı sıra dört yılda 100’e yakın yazar ile 100 bin kitabın öğrencilerle buluşmasını sağlayan Yeşilyurt Kitap Yurdu projemiz, ulusal ve uluslar arası paneller, konferanslar ve çalıştaylar eğitim hizmetlerimize verdiğimiz önemin göstergesidir. Mahalle muhtarlarımızın modern ortamlarda halka hizmet sunmalarına katkı sağlamak adına yapımını tamamladığımız 15 adet Muhtar Evimizin anahtarlarını muhtarlarımıza teslim ettik. Çevre ve insan sağlığının korunmasını amaçlayan Geri Dönüş Evlerimiz, atık pil ve bitkisel yağ toplama faaliyetlerimiz, yakın zamanda hizmete girecek olan Ambalaj Atığı ve Toplama Tesislerimizle çevresel projelerde de örnek gösterilen bir ilçe olduk. Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezimizi ise en yakın zamanda hizmete sunacağız. Kadınlara pozitif ayrımcılık gereği hizmete sunduğumuz Kadın Yaşam ve Spor Merkezimizde meslek edindirme kurslarımız devam etmektedir. Dezavantajlı gruplarımızın sosyal hayata katılımlarını artırmak adına ‘Engelsiz Park’ projemizi tamamladık, engelli vatandaşlarımıza yönelik gerek akülü araba dağıtımı olsun gerekse de bina tahsisi ve ‘Tut Elimden’ projelerimizle bu alanda da hemşerilerimizin yüreklerine dokunmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ödüllendirdiği ‘ Keşke’ projemizle çocuklarımızın yüzünü güldürmeye, ‘Baştâcı’ projemizle yaşlılarımıza hak ettikleri hizmetleri ulaştırmaya, ‘Emanet Ekmek’ projemizle hayırseverler ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi aynı platformda buluşturmaya, ilçemize yeni taşınanlara ‘ Yeşilyurt Gurbet Değil’ projemizle ziyaret etmeye, yeni doğan bebeklerin ailelerine ‘Hayat Seninle Güzel’ projemizle hediyeler takdim etmeye, ‘Bir Yastıkta’ projemizle yeni evlenen genç çiftlerimize ilk hediyelerini vermeye devam ediyoruz. Yeşilyurt, kültürel, eğitim, sanatsal ve sosyal sorumluluk projeleriyle örnek alınan bir ilçedir. Bu ve daha birçok yatırım ve projelerimizden dolayı Yeşilyurt’ta yaşamanın ayrıcalık olduğunu herkes görüyor ve biliyor. ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ daha güzel hizmetleri hak etmektedir, bizlerde daha fazla proje ve yatırım kazandırmak adına dur durak bilmeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan Millet Kıraathanesini Yeşilyurt’a kazandıracaklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Kitap okuma alışkanlığını daha iyi bir noktaya taşımak adına Cumhurbaşkanımızın yapılması yönünde talimat verdiği Millet Kıraathanesini Yeşilyurt’ta değerli hemşehrilerimizin hizmete sunacağız. Üç katlı binamızda inşaat çalışmaları tamamlandı, yakın zamanda açılışını yapacağız” diye konuştu.