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“Basın dik duruş sergiledi”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle  yayınladığı mesajında, “15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kastedenlere karşı dik duruş sergileyen ulusal ve yerel basınımız, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tavır almıştır” dedi.

“Basın dik duruş sergiledi”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle  yayınladığı mesajında, “15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kastedenlere karşı dik duruş sergileyen ulusal ve yerel basınımız, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tavır almıştır” dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:28
“Basın dik duruş sergiledi”

Çakır'ın mesajının devamında şu ifadeler yer aldı.

“İçinde bulunduğumuz iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğünün en temel hak olduğu görüşü, modern dünyada tartışmasız kabul görmektedir. Yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir sorumluluğu da üstlenmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan ve haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir. Nitekim, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bekasına, milli iradeye ve demokrasimize kastedenlere karşı dik duruş sergileyen ulusal ve yerel basınımız, milletten ve demokrasiden yana kesin bir tavır almıştır. Bu da göstermiştir ki, milli değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlükleri temel alan bir anlayışla görevini yerine getiren basın, demokrasimizin en büyük güvencesidir. Milli iradeyi hedefleyen bu hain kalkışmada, milli birlik ve bütünlüğümüzü koruyucu tutum ve yayınlarından dolayı basın-yayın organlarımız her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; basında sansürün kaldırılışının 110. Yıl dönümünde, İlimizde faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet haber siteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz basın bayramını kutlar, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ahmet çakır15 TemmuzBasınBasın Bayramı
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