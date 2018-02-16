Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
AMPUTE İKİNCİ YARIYA HAZIRLANIYOR
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
BİLETLER SATIŞA ÇIKTI
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’ SERGİSİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’NDEN ‘ATATÜRK VE MALATYA’...

Başbakan Yıldırım: "Bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait"

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da Cuma namaz sonrası yaptığı konuşmada "Bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik...

Başbakan Yıldırım: "Bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait"

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da Cuma namaz sonrası yaptığı konuşmada "Bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik...

16 Şubat 2018 Cuma 18:00
Başbakan Yıldırım: "Bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait"

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da Cuma namaz sonrası yaptığı konuşmada "Bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere geldiği Almanya’da gurbetçilere hitap etti. Münih Merkez Camii’nde Cuma çıkışı yaptığı konuşmasında, gurbetçilere seslenen Başbakan Yıldırım "Bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait. Değerlerimizi muhafaza ederek bütünleşeceğiz. Dolayısıyla herkes bizim değerlerimize, kültürümüze, inancımıza saygı duymak mecburiyetinde. Burada olmanız bu gerçeği değiştirmez." dedi.

"Türkiye’nin, güney sınırlarında terör örgütlerine karşı büyük mücadele verdiğine dikkati çeken Yıldırım, Afrin’de terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın kararlılıkla devam ettiğini anımsattı.

Ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü, bugün de değişik ülkelerden gelen üst düzey yetkililerle güvenlik konularını ele aldığını dile getiren Yıldırım, yarın 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Ortadoğu’nun güvenliği konusunda katılımcılara hitap edeceğini belirtti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:
Netanyahu: “İsrail’de erken seçim planı yok”
Netanyahu: “İsrail’de erken seçim planı yok”
Belarus’ta heyetlerarası görüşme
Belarus’ta heyetlerarası görüşme

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim