Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: “15 Temmuz’da ülke işgal edilmeye çalışıldı”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 15 Temmuz’da ülkenin işgal edilmeye çalışıldığını söyledi.

Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürlüğü’nün organize ettiği ‘Basın Buluşmalarına’ katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu gündeme dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde Basın İlan Kurumu Bursa Şube Müdürlüğü’nün organize ettiği ‘Basın Buluşmalarına’ katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Kosova’da yapılan FETÖ mensuplarına yönelik operasyondan, Afrin harekâtına kadar birçok konuyu değerlendirdi. 15 Temmuz’da ülkenin işgal edilmeye çalışıldığını söyleyen Çavuşoğlu, “Bu terör örgütünün nerede bir mensubu varsa, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere defalarca ifade edildi. Nereye kaçarsa kaçsınlar, hangi deliğe girerseler girsinler, hangi inde bulunurlarsa bulunsunlar. Bunların dünyada peşini bırakmayacağız. Balkanlarda da etkinlik gösterdikleri ülkelerin başında gelen Kosova’da bu şekilde bir çalışma oluyordu. Sonuçta 6 terörist yapılan ortak çalışma neticesinde yakalanarak teslim alındı. Şunu söylemek lazım sadece Balkanlar özelinde değil dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun bu teröristlerin mutlaka peşine düşüp Türk adaletine teslim edeceğiz. Bu FETÖ’cü teröristler Türkiye’de bir darbe girişimine kalkıştı. 251 şehidimiz var. 2 bin 194 gazimiz var. Milletimizin göstermiş olduğu büyük bir dirençle bunda başarı sağlayamadılar. Ama bu terör organizasyonu sadece Türkiye’ye matuf olarak bu tip operasyonları gerçekleştirmek için kullanılacak bir terör örgütü değil. Bir meczubun tek başına yapabileceği şeyler değil bunlar. Mutlaka arkalarında başka bir akıl, güç var. Bu akıl nasıl Türkiye için 40 yıl sinsice bu ülkenin hücrelerine kadar sirayet etmiş ve orada uyumaya bırakılmış, günü geldiğinde de harekete geçirilmişse aynı durum bugün varlık gösterdikleri ülkeler için de geçerlidir. Bu Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan hatta Moğolistan, Güney Amerika ülkeleri için de geçerlidir. Çünkü bunların eğitim kisvesi, hoşgörü adı altında devletin stratejik organların içine yerleşmek suretiyle, bir ülkeyi felç etmek gerektiğinde o ülkeyi teslim almak için harekete geçen bir organizma olduğu biliyoruz. Bu çabamız sadece Türkiye açısından değildir. Ben geçtiğimiz hafta Moğolistan’daydım. Orada da bakanlara ve resmi temaslarda bunları anlattık. Bunlar akıllarını bir yere teslim etmiş, mankurtlardır. Bunlar kendilerini hangi talimat verilirse isterse eğitimci olsun, o aklın kiraladıkları kişilerdir. Onlar için de bir risktir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Eğitim yuvası olarak gösterdikleri okulların içine girdiklerinde bu okulların karanlık bölgelerinde arka odalarında bu işleri organize etmek için kurulmuş merkezleri olduğunu görüyoruz” dedi.

“Bunu yapacak başka bir silahlı kuvvet yok”

Zeytin Dalı Harekatı’nı da değerlendiren Çavuşoğlu, “Silahlı güçlerimiz Zeytin Dalı adı altında bir hareket başlattı. Bir tek sivilin burnu kanamadan bu operasyonu gerçekleştirebilecek başka bir ülkenin silahlı kuvveti yoktur. Burada ülkemizde milletimizde ve başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne kadar gurur duysak azdır. Bu operasyonun amacını başından beri açıkladık. Bu bölgede bir koridor üzerinden Türkiye’yi kuşatma girişimi vardı. Güney koridoru üzerinden buraya bir terör devleti oluşturmak suretiyle Türkiye’nin hem hicaz bölgesine olan bağını kopartmak hem de Türkiye’den bir parça kopartmak için buradan gelecek teröristleri kullanmayı düşünüyorlardı. Bunu bertaraf ettik. Öncelikle bölgede yaşayan vatandaşları tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmış olduk. Adeta soykırıma maruz kalan Afrinli kardeşlerimizin de o biçare durumdan kurtardık. Onları o teröristlerin hegemonyasından soykırımından kurtarmış olduk. Afrin harekatının yoğun şekilde devam ettiği sürece terörist odaklarının sözcülüğünü yapan kimi basın kuruluşları, kimi sosyal medyadaki tetikçiler, kimi batı ülkesindeki medya mensupları bu milletin ulvi duygularından bihaber olarak Türkiye’yi sivilleri katletmekle suçlama cüretini gösterdiler. Tüm kurum ve kuruluşlarımız vasıtasıyla bu algı operasyonunu yerle yeksan ettik” diye konuştu.

“Devletin gücünü görmek istiyorlar”

Afrin’in Kuzeyindeki Racu bölgesinde PYD/PKK’lı teröristler tespit edildiğini belirten Çavuşoğlu, “Onlara ilişkin bir operasyon gerçekleştiriliyor. Kısacası bunlar nereye giderse gitsinler, bundan sonra onlara dünyada rahat yüzü yok. PYD-PKK, DEAŞ, FETÖ’de olabilir. Bunlara rahat yüzü yok. Bunların sonuncusu etkisiz hale getirene kadar operasyonumuz devam edecek. Biz güneyimizi risk ve tehdit olmaktan çıkartmak istiyoruz. Bugün Afrin’deysek, Kuzey Irak’ta dahil olmak üzere bu bölgede Türkiye’ye tazarru edecek ne kadar terör unsuru varsa bertaraf etmek için kararlıyız. Özellikle yurt içinde teröristlere hiçbir alan kalmamıştır. Sayıları da çok azalmıştır. Bulundukları mağaralarda bunları oraya giderek teslim oluyorsa oluyorlar, olmuyorlarsa bertaraf oluyorlar. Bölge halkı da bunu bizden istiyor. Hakkari’ye gittim geçen hafta. Oradaki halk ‘Allah sizden razı olsun. Lütfen devam edin, durmayın. Bunların insafına bizi terk edemezsiniz. Devletin gücünü görmek istiyoruz” diyorlar. Onlar da müsterih olsunlar” şeklinde konuştu.

“CHP her adımda teröristlerin yanına gidiyor”

Türkiye’nin ana muhalefet gibi de bir sorunu olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Ana muhalefet her adımda teröristlerin yanına giden, her konuştuğunda Türkiye’nin aleyhine konuşan bir platform haline geldi. Bunlara siyasi parti demek de artık çok zor. CHP dediğimiz şey bu ülkeyi yönetmek ve bu ülkenin menfaatlerini gözetmek ve milletin geleceğini istikbalini teminat altına almak için faaliyet göstermesi gerekiyor. Ama bugün bakıldığı zaman CHP teröristler konuşunca terörist adına konuşan, PKK adına, FETÖ adına, PYD adına konuşan bir hal almıştır. Bir CHP’li televizyon ekranında PYD terör örgütü görüyor musunuz sorusuna ‘elimizde böyle bir veri yok’ diyecek kadar ileri giden bir anlayış var. İşte 2 gün önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ediyor ve akabinde bir takım açıklamalar yapıyor. Bu nereye hizmet etmektir? Burada iyi niyetli CHP’lileri tenzih ederim. Ancak bugün CHP yönetimi vatanını milletini seven ve geleneği olan CHP’lileri temsil etmiyor. Bu operasyon aparatı haline gelmiştir. Türkiye’ye karşı girişilen her operasyona omuz veren, her türlü kirli tuzağın içinde CHP’yi görüyoruz. Bugün gelinen nokta gerçekten ülkemiz adına sorunlu noktadır. Sadece demokrasilerde ana muhalefet partisi vardır. Biz isteriz ki CHP ana muhalefet partisi olarak bizi eleştirsin. Türkiye’nin geleceğine müreffeh ve standartları yükselmiş bir ülke olarak devam etmesini sağlayacak projelerle karşımıza çıksın ve iktidar alternatifi olsun” dedi.

“Alinur Aktaş Bursa’ya soluk aldırdı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın görüşmesinin sorulması üzerine değerlendirmeler yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın Bursa’ya ilişkin olarak çok büyük bir ilgisi var. Bu Bursamız açısından çok büyük bir kazançtır. Cumhurbaşkanımız Bursa’yı her yönü ile biliyor. Mahallesi ile de biliyor, kişisi ile de biliyor. Yakında da takip ediyor. Başkanımız bir süre önce görevinin başına geldi ve çok güzel bir başlangıç yaptı. Milletimizin bu noktada büyük bir teveccühü var. Önümüzdeki süreçte yapmak istediklerini Cumhurbaşkanımız ile istişare ettiler. Dolayısıyla bu çok normal. Cumhurbaşkanımızın koyduğu vizyon bizim için yol haritasıdır, istikamettir. Takıldığımız yerde kendisine soracağız ve o çerçevede hareket etmeye devam edeceğiz. Alinur Aktaş başkanımızda geldiğinden beri Bursa’ya soluk aldırmaya devam ediyor. Özellikle trafikte ufak dokunuşlarla önemli mesafeler aldık. Bundan sonra bunlar sürecektir. Bursa’nın daha iyi yönetilmesi için ona destek vermeye devam edeceğiz” dedi.