Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Macron’un Eliza Sarayında terör örgütünden birileriyle görüşmesi gerçekten doğru olmamıştır"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Fransa’dan çıkan sesler Macron’un Eliza Sarayında terör örgütünden birileriyle görüşmesi gerçekten doğru olmamıştır" dedi. Akdağ, cinsel istismar hususunda kanun hazırlığını anımsatarak, "Umut ediyorum ki MHP ve CHP’nin de desteğini alarak onlarla birlikte meclise götüreceğimiz bu kanunlaştırırız" ifadelerini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Erzurum İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılmak üzere memleketi Erzurum’a geldi. Erzurum Havalimanında protokol tarafından karşılanan Akdağ, buradan kongrenin yapıldığı salona geçti.

AK Parti Erzurum İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresinde konuşma yaparak gençlere nasihatlerde bulunan Akdağ, önümüzdeki yıl yapılması planlanan yerel ve genel seçimler için çok çalışmaları hatırlatmasında bulundu.

Daha sonra Erzurum Valiliğinde gündeme dair açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Eliza Sarayında terör örgütünden birileriyle görüşmesinin doğru bir hareket olmadığını ifade etti.

Akdağ, "Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti olarak terörün tamamen belini kırmış durumdayız. Herhangi bir psikolojik harekat yapacak durumda değiller. Afrin’de askerimiz çok güzel işler başardılar. Yaklaşık 10 gün kadar önce İngiltere’nin Devlet Bakanıyla bir görüşmemiz oldu. Tamamen Türkiye’nin haklılığını ortaya koyuyorlar ve destekliyorlar. Aslında İngiltere’nin bu tutumunda olduğu gibi diğer Avrupa ülkelerinin de Türkiye’nin yanında durmalarını beklerdik, bekliyoruz. Bu husustaki kafa karışıklığı bir son bulmalıdır. En son Trump’ın açıklamaları umut ederiz ki sağ duyunun ABD’de de netleşeceğinin bir ön işaretidir. Bu arada Fransa’dan çıkan sesler Macron’un Eliza Sarayında terör örgütünden birileriyle görüşmesi gerçekten doğru olmamıştır. Bu anlamda bir taraftan silahlı kuvvetlerimiz büyük bir muvaffakiyet gösterirken öte taraftan Dışişleri Bakanımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin diplomatik açıdan da temsilini mükemmel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Silahlı kuvvetlerimiz alanda yapılması gerekeni yapıyor vatandaşlarımızı, sınır güvenliğimizi terör belasından uzak tutmak için öte yandan diplomaside büyük işler başarıyoruz. Ekonomimiz çok çok iyiye gidiyor. 2018, 2017’den daha güzel olacak" diye konuştu.

"Umut ediyorum ki MHP ve CHP’nin de desteğini alarak onlarla birlikte meclise götüreceğimiz bu kanunlaştırırız"

Cinsel istismar konusuyla ilgili de açıklamada bulunan Akdağ, "Bu hususta ana muhalefet partisi CHP ve MHP ile bir ön görüşme yapmıştım. Kısa bir müddet önce ikinci ön görüşmemizi de gerçekleştirdik. Bir acil eylem planı hazırladık. Cumhurbaşkanımız talimat andırmıştı benim başkanlığımda 7 bakan arkadaştan oluşan bir komisyon olarak çalıştık. Bir acil eylem planı 2018 yılında deva eden işlerin hızlandırılması, kuvvetlendirilmesi ve yeni bazı tedbirler alınması hususunda bu planımız hazır. Bu plan çerçevesinde 10 ila 15 madde arasında değişebilecek bir kanun hazırlığımız var. Bu hususta Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla görüşerek onların da talimatlarını almış durumdayız. Bakanlıklarımızın çok ciddi katkıları oldu. Nihayetinde umut ediyorum ki MHP ve CHP’nin de desteğini alarak onlarla birlikte meclise götüreceğimiz bu kanunlaştırırız. Bu mesele 81 milyon insanımızın hassas olduğu bir konu. Dolayısıyla yüzde 90 oranında mu takıp kaldığımızı da biliyorum. Yasalaşmayı inşallah Nisan ayı içerisinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kaydetti.

Gazetecilerin sorusu üzerine son aylarda artan kaçak göçmen hususunda konuşan Akdağ, "Bu konuda benim de malumatı oldu. Birkaç gün önce Erzurum Valimizle de görüştüm. Erzurum’da Geri Gönderme Merkezi var. Bu merkez tamamen dolu. Buraya gelen göçmenler belli bir kaideye tutuluyorlar. Ve bu kaideye tabi tutulduktan sonra diğer şehirlere gitmelerine müsaade ediliyor. İl valiliğimiz elinden geldiği kadarıyla bu gelen insanların mağdur olmaması için gayret gösteriyorlar. Aslolan bu düzensiz göçün durdurulmasını sağlamak. Daha çok Afganistan’dan Erzurum’a gelen bir göç var. İl valiliğimiz bu gelenlerin işlemlerini hızlı bitirilmesi yönünde çaba gösteriyorlar. Mağduriyetlerin önüne geçilebilmek için gayret ediyorlar. Zor bir iş olduğunu kabul etmemiz lazım" ifadelerine yer verdi.