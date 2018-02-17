Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 10°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
YAĞMUR SEVİNDİRDİ
AĞBABA’DAN KESKİN’E ZİYARET
''Bende bir esnaf çocuğuyum''
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM...

Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Çocuklara cinsel istismar kabul edilemez"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuklara yönelik cinsel saldırıların asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu tip suçlular mevcut hukuk sisteminde en ağır cezayı almalıdır" dedi.AK Parti Ordu İl Başkanlığı ziyaretinde açıklama...

Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Çocuklara cinsel istismar kabul edilemez"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuklara yönelik cinsel saldırıların asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu tip suçlular mevcut hukuk sisteminde en ağır cezayı almalıdır" dedi.AK Parti Ordu İl Başkanlığı ziyaretinde açıklama...

17 Şubat 2018 Cumartesi 14:43
Başbakan Yardımcısı Akdağ: "Çocuklara cinsel istismar kabul edilemez"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuklara yönelik cinsel saldırıların asla kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu tip suçlular mevcut hukuk sisteminde en ağır cezayı almalıdır" dedi.

AK Parti Ordu İl Başkanlığı ziyaretinde açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel saldırıları değerlendirdi. Akdağ, "Çocuklara, masum çocuklara karşı işlenen suçlar, cinsel saldırılar asla vicdanımızın kabul edebileceği işler değildir. Bunların en ağır bir şekilde cezalandırılması gerekir. Mevcut hukuk sistemimiz bu tip suçlara nasıl en ağır cezayı verebilecekse öyle ceza almalıdır. Özellikle yargıya intikal etmiş meselelerde yargının hızlı hareket etmesi ve vermesi gereken en ağır cezayı vermesi gerekir. Toplumun vicdanı her zaman bunu bekler. Hepimiz anne babayız çoluk çocuk sahibiyiz. Olmasak bile değişen bir şey yok. Umut ediyorum ki bu tip suçlara yargı adaleti en hızla şekilde tecelli ettirecektir. Bütün vicdanların beklediği budur" diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu Bal-Göç’ün yeni binasını açtı
Çavuşoğlu Bal-Göç’ün yeni binasını açtı
Bakan Sarıeroğlu: "Taşeronda biz bir çılgınlık yaptık"
Bakan Sarıeroğlu: "Taşeronda biz bir çılgınlık yaptık"
Yunan Dışişleri Bakanlığından, Türk Dışişlerine cevap
Yunan Dışişleri Bakanlığından, Türk Dışişlerine cevap

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim