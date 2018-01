BAŞBAKAN MALATYA'YA GELECEK

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Hakan Kahtalı, 24 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan kongreyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Partinin ilklerin partisi olduğunu söyleyen Kahtalı, “Biz AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte büyüttük. Bizim başarılarımızın gerisinde milletimizle kurduğumuz güçlü ilişki, milletimizden aldığımız büyük destek vardır. Kurulduğu günden beri AK Parti Malatya İl Başkanlığı çatısı altında hizmet veren, emek sarfeden, ülkesi milleti ve davası için fedakarca mücadele yürüten Tüm İl Başkanlarımıza ve teşkilatlarına her kademede görev almış arkadaşlarıma ve Malatyalı hemşehrilerimize teşekkür ederim. Bugün itibariyle Bakanımız Bülent Tüfenkci’den almış olduğumuz İl Başkanlığı görevinde 3. yılımızı tamamlamış bulunmaktayız. Görevde bulunduğumuz süre zarfında 2 tane Genel Seçim 1 tane de Referandum olmak üzere 3 seçim geçirdik. Seçim öncesi çalışmalar anlamında tüm teşkilatlara örnek çalışmalarda bulunurken, seçim sonuçlarında da hamdolsun hep rekorlar kırarak bugünlere geldik. İl ve İlçe Yönetimlerimizle, Kadın ve Gençlik Kollarımızla, mahalle başkanlarımızdan sandık yönetimlerimize, müşahitlerimizden üniversite teşkilatlarımıza kadar bizler çok büyük bir aileyiz. Yaklaşık 107 bin üyesi olan bu ailenin bir ferdi olarak belirtmek isterim ki bizler bu şehrin en büyük teşkilatı, en büyük sivil toplum kuruluşu, Malatya’nın en büyük ailesiyiz ve ben ailemle gurur duyuyorum. Çünkü 15 Temmuz hükümet karşıtı darbe kalkışmasında şehrimiz ve teşkilatımız büyük bir sorumluluk alarak henüz Cumhurbaşkanımız halkımızı sokaklara davet etmemişken sokaklara dökülmüş, partimizin önünden ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanından Pensilvanya’daki bunak ve onların yurt içinde bulunan hain işbirlikçilerine en net cevabı vermiştir. Bu vesileyle Bu topraklar uğruna canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize Allah’tan şifa diler geride kalanlara da sabrı cemil niyaz ederim” şeklinde konuştu.



Başkan Kahtalı, görev süresince birçok çalışma yaptıklarını aktararak, “Yaklaşık 97 bin olan üye kaydımızı 3 sene zarfında 107 bin rakamlarına ulaştırdık, bu rakamları özellikle söylemek istiyorum. Çünkü biz gece gündüz demeden kapı kapı gezerek üye olmak isteyenleri partimize üye yapıyor, hükümet çalışmalarımız hakkında hem üyelerimizi hem vatandaşlarımızı bilgilendiriyor hem de kendileriyle sürekli irtibat halinde kalıyoruz. Yine bu süreçte teşkilatlarımız, üyelerimizin tamamını evinde, iş yerinde ziyaret ederek hem bilgi güncellemesi yapmış hem de başka şehre taşınmış kişilerin de diğer teşkilatlarımıza nakillerini gerçekleştirmek suretiyle 5 bin üyemizi naklettik ve toplamda 15 bin yeni üye ile üye sayımızı 107 bine çıkartmış bulunuyoruz. 550 mahallenin tamamını 9 gün içerisinde ziyaret ettik Cumhurbaşkanımızın en çok önemsediği milletin temsilcileri olan mahalle muhtarlarımıza Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini Anlattık. Ağustos 2016 ‘da Tüm teşkilatlarımızın katılımıyla Kızılay ile Bağışı Kampanyası düzenledik ve Malatya genelinde 1 kerede en fazla Kan bağışı yapan kurum ve teşkilat olduk. 3 yıllık İl Başkanlığım sürecinde 2 defa Başbakanımıza 4 Kez de Cumhurbaşkanımıza mitingler yaptık. Gerek katılım noktasında gerekse de heyecan anlamında şehrimizin tarihine not düşülen bu mitingler ile hemşehrilerimiz dosta düşmana karşı bir kez daha tarafını belli etmiş ve Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde ağırlamıştır. 13 ilçe kongremizin tamamını gerçekleştirdik, önceden ataması yapılmış kongresi yapılmamış ilçelerimizin de kongresini yaparak delegelerimizin güvenoyunu alarak İlçe Başkanlarımıza görevlerini ve sorumluluklarını teslim ettik. Her sene Ekonomi İşleri Başkanlığımızca düzenlenen Şehirlerin Ekonomik Beklentileri programlarını gerçekleştirerek raporları Genel Merkezimize sunduk” ifadelerini kullandı.



AK Parti Malatya 6. Olağan İl Kongresini 24 Şubat Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştireceklerini kaydeden Kahtalı, “AK Parti de her kongre heyecan demek, yenilik demek coşku demek bayrak yarışı demektir. Heyecanımızı yitirmeden, coşkumuzu kaybetmeden kibre gurura böbürlenmeye asla kapılmadan Malatyamızın her bireyini kardeşimiz görerek şehrimizi daha da büyütecek, daha iyi yerlere gelmesini, kalkınmasını, halkımızın mutlu olması anlamında çalışmalarımıza devam edecek ve Ülkemize daha büyük sevinçleri hep birlikte yaşatacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde mevcut sorunları aşarak Memleketimizin her sorununa çözüm bulma noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. 6. Olağan Kongremizin ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Basın toplantısına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan katıldı.