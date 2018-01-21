Başbakan Binali Yıldırım’dan Bilecik Belediyesi ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanlığının 6’ncı olağan kongresi için Bilecik’e gelen Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki başbakan yardımcısı ve bakanların olduğu heyet, Bilecik Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarete; Başbakan Yardımcı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Fatih Şahin, Öznur Çalık, Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İncegöz, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Fikret Karabıyık ve beraberindeki heyet eşlik etti. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın da bulunduğu ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Selim Yağcı, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Başbakan Yıldırım’a bilgi veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın şu ana kadar Bilecik’e için yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti. AK Partinin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın liderliğinde Bilecik ve hemşehrileri için çalıştıklarını kaydetti.