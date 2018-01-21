Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115147
ALTIN
163.118
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.2685
EURO
4.6547
Flaş Haber
Afrin harekatında son durum!
Kapat

Başbakan Binali Yıldırım’dan Bilecik Belediyesi ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanlığının 6’ncı olağan kongresi için Bilecik’e gelen Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki başbakan yardımcısı ve bakanların olduğu heyet, Bilecik Belediyesini ziyaret etti.Ziyarete; Başbakan Yardımcı...

Başbakan Binali Yıldırım’dan Bilecik Belediyesi ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanlığının 6’ncı olağan kongresi için Bilecik’e gelen Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki başbakan yardımcısı ve bakanların olduğu heyet, Bilecik Belediyesini ziyaret etti.Ziyarete; Başbakan Yardımcı...

21 Ocak 2018 Pazar 14:14
Başbakan Binali Yıldırım’dan Bilecik Belediyesi ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanlığının 6’ncı olağan kongresi için Bilecik’e gelen Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki başbakan yardımcısı ve bakanların olduğu heyet, Bilecik Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarete; Başbakan Yardımcı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, Fatih Şahin, Öznur Çalık, Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İncegöz, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Fikret Karabıyık ve beraberindeki heyet eşlik etti. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın da bulunduğu ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Selim Yağcı, Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Başbakan Yıldırım’a bilgi veren Belediye Başkanı Selim Yağcı, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın şu ana kadar Bilecik’e için yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür etti. AK Partinin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın liderliğinde Bilecik ve hemşehrileri için çalıştıklarını kaydetti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Parti’de görev Kahya’ya verildi
İyi Parti’de görev Kahya’ya verildi
Bahçeli: "ABD’nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır"
Bahçeli: "ABD’nin operasyonel ortağının kökü kazınmalıdır"
ÖSO, Afrin’de bir köyü aldı
ÖSO, Afrin’de bir köyü aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim