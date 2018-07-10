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BAKANLIKLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayınlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bakanlıklar birleştirildi. Bakanı Malatyalı olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı oldu.

BAKANLIKLAR BİRLEŞTİRİLDİ

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayınlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bakanlıklar birleştirildi. Bakanı Malatyalı olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı oldu.

10 Temmuz 2018 Salı 11:01
BAKANLIKLAR BİRLEŞTİRİLDİ

OHAL kapsamında yeni bir KHK daha yayınlandı. Bu kapsamda 703 numaralı KHK ile bakanlıklarda yeni sisteme geçildi. Bu kapsamda Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile birleştirilen bakanlıkların yeni isimleri şu şekilde belirlendi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirildi. Yeni ismi Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı birleştirildi yeni ismi Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın yeni ismi Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi alanında 6 olan ilgili bakanlık sayısı 3'e inerken Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altına geçti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yeni adı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oldu." 

İHA

Anahtar Kelimeler:
OHALBAKANLIKLAR
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