BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Önceki gün sosyal medyada yayılan “Fotoğrafçıdan damada anlamlı dayak” iddialarının ardından Bakanlık ile Emniyet harekete geçti. BUSABAH’a açıklamalarda bulunan Fotoğrafçı Onur Albayrak, olayın nasıl geliştiğini anlattı.

Onur Albayrak, “Bu olay 5 Temmuz Perşembe sabahı yaşandı. Olayın 15 gün kadar öncesinde damat adayı stüdyoya geld, ayaküstü fotoğraf çektirmeyi düşündüklerini, bizim kırda çekim yapıp yapmadığımızı falan sordu. Ben dedim ki zaten verdiğiniz tarihte gün boyu biz kır alanında olacağız, çekim alanında olacağız dedim. Karar verir çekim yaptırmak isterseniz orada zaten görüşürüz dedim. Nitekim biz sabah oradaydık geldiler de. Ben gelini öncesinde görmemiştim. Gelini görünce yaşının küçük olduğunu fark ettim. Sormuş bulundum ‘kaç yaşındasınız’ diye. 15 dedi, bocaladı 16 dedi. Tedirgin mi oldu artık ne oldu bilmiyorum. Sonra damada dönüp ben prensip gereği çocuk gelini çekmiyorum bir başka fotoğrafçıyla anlaşın dedim. Damat, ‘sen paranı alacaksın sen işini yap’ falan dedi. Ben ısrarcı olunca bu defa da sesler yükseldi ve hakarete, küfüre dönüştü. Yakamı tutunca da ben de o sinir anıyla vurmuş bulundum. Orada kahvaltı yapan gençler falan vardı, araya girdiler. Sonrasında o düğün gerçekleşti mi, ne oldu, ne bitti bilmiyorum” diye konuştu.

YANLIŞ BİR FOTOĞRAFÇIYA DENK GELDİLER

Olayın Turgut Özal Tabiat Parkı’nda gerçekleştiğini ifade eden Albayrak, “Yanlış bir fotoğrafçıya denk geldiler diyelim. Ben biraz hassasım bu konularda” dedi.Kız çocuğunun duruma razı olup olmadığı hakkında bir fikrinin olmadığını söyleyen Onur Albayrak, “Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından geldiler bu işin üstüne düştüler. Aradık, bulmaya çalıştık falan, kayıt yok elimizde. Hani en azından belki o çocuğa yardımcı olalım diye çok peşine düştüm. İşte güvenlik kamerası araştırdık. Şans eseri orada güvenlik kamerası da yok. Sadece kavgayı ayıran bir fotoğrafçı arkadaş dedi ki birinin telefonla çektiğini gördüm ben dedi. Şimdi bu da bu kadar böyle haber olunca muhtemelen o görüntüler de internete düşecektir. Oradan ulaşmaya çalışacağız başka yolu yok gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.İnsanların kendisini arayıp teşekkür ettiğini de söyleyen Fotoğrafçı Onur Albayrak, “Birçok telefon aldım, mesajlar aldım, hediyeler geldi, 65 yaşındaki teyzeler geliyor, teşekkür ediyor bana. Bunlar güzel duygular. Ben şunu söylemek istiyorum: En azından bu bir vesile olursa, ne biliyim kuaför o gelinin saçını taramazsa, fotoğrafçısı fotoğrafını çekmezse, düğün salonu onlara salonu kiraya vermezse bunun bir nebze önüne geçilebilir diye düşünüyorum. Yani sonuçta bir düğün yapabilmek için bir takım organizasyonlara girmek lazım. Düğün sektöründeki bütün dallar böyle bir kampanya başlatsa, böyle bir şeye imza atsalar hiç kimse bir şey yapmasa önüne geçilecektir muhtemelen” sözlerini kaydetti.

Albayrak, gelin ile damat arasında tahminen 10 yaş fark olduğunu da söyledi.

ÇOCUK YAŞTA GELİNLERE KARŞIYIZ

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ise, “Biz, kuaförler odası olarak fotoğrafçılara da bakıyoruz. Biz ekibimizle öncelikle Onur Beyi tebrik etmeye geldik. Ben de olayı biraz geç duydum. Kardeşimiz de bizi aramadı. Ama görüşmemizde böyle bir durumun olduğunu söyledim, hemen yönetim kuruluyla görüştük. Kendisini tebrik etmeye geldim. Burada huzurunuzda tebrik ediyorum. Biz daha önce fotoğrafçılarla yaptığımız toplantılarda sağ olsun kardeşimiz bunu yine gündeme getirmişti. Biz de oda olarak söylemiştik hani çocuk yaşta gelini kesinlikle ne kuaför kabul etsin ne fotoğrafçı ne de gelinlikçi kabul etsin. Bizim kendi aramızda toplantılarda böyle konuşmalarımız vardı. Biz oda olarak sonuna kadar Onur Albayrak’ın arkasındayız. Bunu kuaförler yapsa onlar da kabul etmeyecektir zaten biliyorum onların da sonuna kadar arkasında duracağız, ne olursa olsun çocuk yaşta gelinlere biz karşıyız. Şu ana kadar görev süresi içinde böyle bir durumla karşılaşmadık. İlk defa bu kardeşimizin şeyinde karşılaşıyoruz. Kesinlikle çocuk yaşta gelin olmasın istemiyoruz. Tüm fotoğrafçılara gelinlikçilere kuaförlere sesleniyorum; kabul etmesinler, tepkilerini göstersinler” diye konuştu.