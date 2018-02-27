Bakanlar Soma Maden Şehitliğinde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Soma Maden Şehitliğini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa’nın Soma ilçesine geldi. İki bakan Türkiye’yi yasa boğan Soma maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin yattığı Soma Maden Şehitliğini ziyaret etti.

Maden şehidi yakınları tarafından karşılanan bakanlar bir müddet onlarla sohbet ederek, acılarını paylaştı. Ardından tek tek bütün mezarlıklara karanfil bırakan Bakan Yılmaz ile Kaya, Maden Şehitliği Anıtı önünde saygı duruşunda bulundu.

İki bakan ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim dinleyerek dua etti.