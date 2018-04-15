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Bakan Zeybekci : “Türkiye, dünyada en iddialı yatırım teşvik sistemine sahip ülke”

VAN (İHA) – Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin dünyada en iddialı yatırım teşvik sistemine sahip olduğunu belirterek “Bu yüzden 6 ayda 135 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesini verdik. Bunlar Türkiye’de muhtelif yerlerdedir....

Bakan Zeybekci : “Türkiye, dünyada en iddialı yatırım teşvik sistemine sahip ülke”

VAN (İHA) – Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin dünyada en iddialı yatırım teşvik sistemine sahip olduğunu belirterek “Bu yüzden 6 ayda 135 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesini verdik. Bunlar Türkiye’de muhtelif yerlerdedir....

15 Nisan 2018 Pazar 18:28
Bakan Zeybekci : “Türkiye, dünyada en iddialı yatırım teşvik sistemine sahip ülke”

VAN (İHA) – Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin dünyada en iddialı yatırım teşvik sistemine sahip olduğunu belirterek “Bu yüzden 6 ayda 135 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesini verdik. Bunlar Türkiye’de muhtelif yerlerdedir. Türkiye’nin birçok yerinde yatırımlarına derhal başlıyorlar” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Van’da Elite World Van Hotel’de iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek, yatırım teşvikleri konusunda istişarede bulundu. Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Bakan Zeybekci, Van’daki kadınların siyasetteki isteklerinin erkeklere göre önde olduğunu belirterek, memleket sevdasıyla hizmet edebilmek için kadınların siyasette yer almalarının taktire şayan olduğunu ifade etti.

Dünyada en iddialı yatırım teşvik sistemine sahip ülke olduklarını dile getiren Zeybekci, “Bu yüzden 6 ayda 135 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesini verdik. Bunlar Türkiye’de muhtelif yerlerdedir. Türkiye’nin birçok yerinde yatırımlarına derhal başlıyorlar. Türkiye 2017 yılında büyüme rekorları kırıyor. ‘Kötü olacak’ diyorlar, ihracatta büyüme rekorları kırıyor. İşsizlik yüzde 11,5 seviyesinden, yüzde 10 seviyelerine indirildi” dedi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşen iş adamlarıyla istişare toplantısının devamı ise, basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.

İstişare toplantısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Van Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, kentteki iş adamları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bakan Zeybekci, daha sonra kentten ayrılmak üzere Van Ferit Melen Havalimanına hareket etti.
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