Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, altın fiyatlarının yükselebileceğini vurgulayarak, “Altın ile ilgili 2018 yılı ile ilgili artış trendi devam edecek. İthalat, neden? Suudi Arabistan körfez dediğimiz bu bölgede altın faaliyetlerini, altın ticaretine alım-satımda yüzde 5 vergi konuldu” dedi.

Bakan Zeybekci temaslarda bulunmak üzere Denizli’de bir sivil toplum örgütü tarafından gerçekleştirilen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” programına katıldı. Bir otelde gerçekleştirilen programa kent protokol üyeleri de katıldı. Törenin açılışında konuşan ve altın fiyatlarında yükseliş olabileceği açıklamasında bulunan Bakan Zeybekci, buna neden olarak ise ithalatı yapılan altına konulan yüzde 5’lik vergiyi gösterdi. Bakan Zeybekci, “Altın ile ilgili 2018 yılı ile ilgili artış trendi devam edecek. İthalat, neden? Suudi Arabistan körfez dediğimiz bu bölgede altın faaliyetlerini, altın ticaretine alım-satımda yüzde 5 vergi konuldu. Altın bir ödeme aygıtı, enstrümanıdır. Yani bir sermayedir, üzerinde transfer ile alım-satım ile ilgili oranlar çok düşüktür. Bindelik rakamlar vardır içinde. Siz her harekette, yüzde 5 aldığınız zaman bu ekonominin asla kabul etmeyeceği öz sermayenin vergilendirilmesidir. Dolayısı ile çok büyük bir kısım o coğrafyada altın ticareti çok yoğun bir şekilde Türkiye’ye doğru transfer ediliyor. Bizde buna ‘evet’ diyoruz. Türkiye olarak biz altın işlemede ve altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz. Onun için bu düzeltme dediğimiz süreçte 2018’de de böyle bir şişkinlik olma ihtimali var” dedi.

“Bu sene 2018 çok iyi, güzel olacak”

İş veren ve sanayicilere seslendiği konuşmasında daha sonra 2018 yılının güzel geçeceğine dair umutlu mesajlar veren Bakan Zeybekci şunları söyledi:

“Allah’ın izni ile bu sene 2018 çok iyi, güzel olacak her alanda merak etmeyin. ‘Kur şöyle oldu da, bilmem şura böyleydi de, bilmem kim ne dedi de’ Türkiye’nin ana dengelerine bakacağız. Büyümemize baktığımız zaman, sadece ve sadece kamu borçlarının milli gelire oranına bakın. Başımızdan geçen her şeye ve yüksek büyümeye rağmen bütçe açığımız yüzde 1,5. Bunu koyuyoruz ortaya, kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 28,3 ve bunu koyuyoruz ortaya. Bize en yakın Avrupa Birliği’nde (AB) kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 40’lar var. İtalya’nın yüzde yüz 60’larda, Yunanistan’ın zaten tavanı delip çıkmış gitmiş o bir tarafa. Fransa’nın yüzde 100’ün üzerinde. Bizim ki yüzde 28,3. Bütçe açığı milli gelire oranla ilgili kriteri diyorlar ya hani bizim için Avrupa Birliği’ne girebilmek için ekonomik yeterlilik yüzde 60, bizimki yüzde 28.3, her şeye rağmen bu günkü rakamlar. Bütçe açığı Avrupa Birliği’ndeki kabul edilebilir oran 3.5, 3.3. bizimki 1.5 her şeye rağmen. Bu dengelere bakın arkadaşlar. Geri kalan birilerinin spekülasyon amaçlı oynamalarından başka hiçbir şey değildir, işinize bakın.”

Program ihracat şampiyonu şirket temsilcilerine verilen ödüllerin ardından sona erdi.