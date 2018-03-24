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Bakan Tüfenkci İTO ve Kuyumcular Odası temsilcileriyle bir araya geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Afrin gibi büyük bir operasyonu yapıyoruz ve bu operasyonu ekonomimiz hissetmedi” dedi.İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kuyumcular Odasının (İKO) ortaklaşa düzenlediği mesleki istişare...

Bakan Tüfenkci İTO ve Kuyumcular Odası temsilcileriyle bir araya geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Afrin gibi büyük bir operasyonu yapıyoruz ve bu operasyonu ekonomimiz hissetmedi” dedi.İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kuyumcular Odasının (İKO) ortaklaşa düzenlediği mesleki istişare...

24 Mart 2018 Cumartesi 22:50
Bakan Tüfenkci İTO ve Kuyumcular Odası temsilcileriyle bir araya geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Afrin gibi büyük bir operasyonu yapıyoruz ve bu operasyonu ekonomimiz hissetmedi” dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kuyumcular Odasının (İKO) ortaklaşa düzenlediği mesleki istişare toplantısı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Güneşli’de bir otelde yapılan toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç ile birlikte İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Kuyumcular Odası yetkilileri ve oda mensupları katıldı. Sektör temsilcilerinin öneri ve isteklerini dinleyen Bakan Tüfenkci gerekli çalışmaların farklı bakanlıklarında içerisine dahil olduğu bir çalıştay yapılarak gereğinin yapılacağının sözünü verdi.

“Afrin gibi büyük bir operasyonu ekonomimiz hissetmedi bile”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Gezi olaylarından bu yana Türkiye’nin hep mücadele içinde olduğunu hep Türkiye’nin kalkınmasıyla beraber terör sorununa odaklandığını görüyoruz. 15 Temmuz’u hep beraber yaşadık Türkiye hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı bunun faturasını hepimiz ödedik başta bu salonda bulunan esnafımız olmak üzere milletimiz ödedi. 15 Temmuz olaylarından sonra ticaret faaliyetlerimiz ne kadar düştü turist sayısı ne kadar düştü. Ardından bütün yurtta terör örgütleri DEAŞ’ı, PKK’sı, PYD’si, FETÖ’sü bütünü sağda solda organize oldular bir gün bir yerde başka bir gün başka yerde saldırı düzenlediler. Bakın bugün Afrin gibi büyük bir operasyonu yapıyoruz. Bu operasyonu ekonomimiz hissetmedi bile. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz bu terör örgütlerini gerek şehirde gerekse kırsalda hareket edemez hale getirdik. İşte Afrin operasyonuyla El-Bab’ta, Cerablus’ta, Kandil’deki operasyonlarla beraber biz yurtiçinde ve yurtdışında bu terör yuvalanmalarına izin vermeyeceğiz. Bunların hepsi bizim ekonomimizle ilgilidir çünkü sizin sektörün gelişimi noktasında güvenlik ve istikrar birinci derecededir. Devletin görevi de sizin ticaretinizde güvenliğinizi sağlayabilmektir” dedi.

"Sahtekarlığı önlemek için cezaları arttırma noktasında çalışma yapacağız"

Sahtekarlıkla mücadeleyle ilgili bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Tüfenkci, “Denetimlerimizi arttırma noktasında talimat verdik yurtiçi sahte mücevher ve altın noktasında iç ticaret genel müdürlüğümüze bu talimatı verdik. Sektörel temsilcilerle ortak çalışarak bu denetimlerin standardını oluşturacağız. En azından önler miyiz yüzde yüz ama en azından cezaları arttırma noktasında iyi bir noktaya gelmiş oluruz bunu da belirtmiş olalım” şeklinde konuştu.

Toplantının sonunda sektör temsilcileri Bakan Tüfenkci’ye portresinin yer aldığı tablo hediye edildi.
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