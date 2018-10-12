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Bakan soylu talimat verdi

Bir süredir gündemde olan fırsatçılara ilişkin önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu anlamda kurdaki dalgalanmaları fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara karşı tedbir alınması yönündeİçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 81 il valiliğine genelgegönderildi. Malatya’ya da gönderilen genelgede, sıkı tedbirlerin alınacağı vurgulandı.

Bakan soylu talimat verdi

Bir süredir gündemde olan fırsatçılara ilişkin önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu anlamda kurdaki dalgalanmaları fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara karşı tedbir alınması yönündeİçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 81 il valiliğine genelgegönderildi. Malatya’ya da gönderilen genelgede, sıkı tedbirlerin alınacağı vurgulandı.

12 Ekim 2018 Cuma 11:00
Bakan soylu talimat verdi

Malatya Vali Vekili Ali Deniz Sürmen imzası ile yayımlanan genelgede fırsatçılar ve stokçularla etkin bir şekilde mücadele edileceği belirtilerek bu konularda vatandaşların ve dürüst işletmecilerin haklarını korumanın devletin görevi olduğu belirtildi. Genelgede özetle şunlar kaydedildi:

“İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

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Kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her tür işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi; ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması; satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması; ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması; tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir.

Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Ali Deniz SürmenSüleyman Soylu
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