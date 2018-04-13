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Bakan Özhaseki: “Haritaların yeniden çizildiği yerde Türkiye olarak biz de masadayız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin, “Şimdi yeniden haritaların çizildiği bir yerde 10 bin kilometre öteden bir ülke gelip ’ben burada istediğimi yapmak istiyorum’ diyorsa, 12 bin kilometreden...

Bakan Özhaseki: “Haritaların yeniden çizildiği yerde Türkiye olarak biz de masadayız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin, “Şimdi yeniden haritaların çizildiği bir yerde 10 bin kilometre öteden bir ülke gelip ’ben burada istediğimi yapmak istiyorum’ diyorsa, 12 bin kilometreden...

13 Nisan 2018 Cuma 12:59
Bakan Özhaseki: “Haritaların yeniden çizildiği yerde Türkiye olarak biz de masadayız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin, “Şimdi yeniden haritaların çizildiği bir yerde 10 bin kilometre öteden bir ülke gelip ’ben burada istediğimi yapmak istiyorum’ diyorsa, 12 bin kilometreden bazı ülkeler geliyorsa, Avrupa Birliğini hiç ilgilendirmediği halde bu ülkeler gelip burada boy gösteriyorsa Türkiye olarak bizim de masada olmamız bir elzemdir, kaçınılmazdır” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, programına Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan’ı makamında ziyaret ederek başladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Mehmet Özhaseki, burada yaptığı Suriye açıklamasında şunları kaydetti:

“Kendi ülke güvenliğimizi teminat altına alına bir harekata geçtik. Bu harekata girişmemiz sadece kendi güvenliğimizi teminat altına almaktan da ziyade orada yapılacak birçok oyunu da bozduğunu biliyoruz. Suriye üzerinde yeni hesaplar yapıldığı yerde eğer siz masada olmak istiyorsanız, gücünüzü de göstermek zorundasınız. Haritaların çizilmesi bazen ülkeler için 300 yılı, bazen 500 yılı bulur. Asrın başında Suriye, Irak ve bize ait Osmanlı’ya ait bir harita çizildiğinde ne yazık ki zayıf dönemimizdeydi. Masa üzerinde çok etkili değildik. Şimdi yeniden haritaların çizildiği bir yerde 10 bin kilometre öteden bir ülke gelip ’ben burada istediğini yapmak istiyorum’ diyorsa, 12 bin kilometreden bazı ülkeler geliyorsa, Avrupa Birliğini hiç ilgilendirmediği halde bu ülkeler gelip burada boy gösteriyorsa Türkiye olarak bizim de masada olmamız bir elzemdir, kaçınılmazdır. Tabi o ülkelere soruyoruz, sizin burada ne işiniz var? Sınırınız mı var? Ortak bir tarihiniz mi var? Kültürünüz mü var? Akrabalığınız mı var? Niye geldiniz Amerika’dan buraya? Avrupa Birliği ülkelerine soruyoruz, burada sizin ne işiniz var? İşte öyle bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde de Türkiye olarak biz her türlü seçenekleri değerlendiriyoruz. Bizim ülkemizin güvenliği ön plandadır. Bizim ülkemizde yaşayan insanların can güvenliği her şeyden daha önemlidir. Ama ülkemizin yüzlerce kilometrelik sınırımızda olan bitene kayıtsız kalamayız. Yakında da oradaki olayları takip ediyoruz. Oyunları da bozmaya devam ediyoruz. İleride kendi ülke menfaatlerimizde ne gerekiyorsa onu da yapmaya hazırız.”
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