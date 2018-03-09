Bakan Özhaseki: "Artık şehirlerimiz batıdaki şehirlerle kıyaslanabilir hale geldi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Özellikle bizim misyonumuza sahip arkadaşların iş başına gelmesiyle şehirlerin eli yüzü açığa çıktı. Artık şehirlerimiz batıdaki şehirlerle kıyaslanabilir hale geldi" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karaman Belediyesini ziyaret ederek, belediyecilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özhaseki belediye ziyaretinde yaptığı açıklamada Türkiye’de bazen dönüm noktası olan tarihler olduğunu belirterek, "Bunlardan birisi de 1994 yılında bizim arkadaşlarımızın, aynı misyona sahip olduğumuz arkadaşların belediyelerde iş başına gelmesidir. Öncesine ait dönemde ideolojik belediyenin ve kamplaşmanın hızla yaşandığı hizmetin itildiği ötelendiği sadece belediyeleri kendi dünya yolunda giden yolda bir basamak gibi gören insanların ideolojik tavırlarıyla ve vatandaşı dışlamasıyla devam eden sonra şehirleri perişan eden bir yapı vardı. Ama Allah’a hamdolsun neredeyse 20 senedir bizim misyonumuza sahip arkadaşlar bu görüşü değiştirdiler. Hizmet belediyeciliğini öne çıkardılar ve belediyecilik dünyasına sosyal belediyecilik nedir, şehrin alt yapısıyla üst yapısı birlikte nasıl düşünülür, komple bir şehirde kalkınma nasıl yapılır, vatandaşa nasıl hizmet edilir onu gösterdiler. Şükür bizim arkadaşlarımız ayrımcılık yapmazlar, mazerette bulunmazlar. Şundan dolayı iş yapamıyoruz, demezler. Ellerinden geleni yaparlar, gayret ederler. Doğrusu bizler de onlara yardımcı oluruz. Yıllarca ben de belediye başkanlığı yaptım. Bugün de 65. Hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev alıyorum. Gittiğimiz yerlerde tabii ki resmi programlarımız, ziyaretlerimiz var ama bir taraftan da arkadaşlarla tecrübelerimizi paylaşıyoruz, sorunları varsa onları görüşüyoruz. Çözüme odaklı olarak yapılması gereken ne varsa o noktada da kendi içimizde dayanışma halinde çözüme kavuşturmaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hakka şükürler olsun, ömrümüz hizmetle geçiyor. İktidarımızın ömrü de hizmetle geçiyor. Bu noktada özellikle bizim misyonumuza sahip arkadaşların iş başına gelmesiyle şehirlerin eli yüzü açığa çıktı. Artık şehirlerimiz batıdaki şehirlerle kıyaslanabilir hale geldi. Şimdi herkes konuşurken falan batıdaki şu şehirde şu var, bizde niye yok, demeye başladı. Eskiden böyle bir kıyas filan mümkün değildi. Şahsen 21 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığım Kayseri’de bile ilk başladığımda şehrin yarısında 1 metre kanalizasyon dahi yoktu. Şehrin ortasına giden cadde şehri ikiye bölmüş bir tarafa sağ mafya hakimdi, bir tarafa sol mafya, belediye ihalelerine sadece bunlar girer, hiçbir Allah’ın kulu belediye ihalesine giremezdi. Bir taraftaki belediye başkanımız diğer tarafa gittiğinde belediye önünde vurmuşlardı 1993 senesinde. Çalışmalar oluyor. İnşallah başkanımız da bundan sonra daha güzel hizmetler edecek diye düşünüyoruz. Bize düşen bir şey varsa üstümüze düşen bir vazife varsa gönüllü olarak onları da yerine getirmeye hazırız. Başkanımızı da milletvekillerimizi de tebrik ediyorum. Kendi işlerini müthiş bir uyum ve gayret içerisinde devam ettiriyorlar. Bazı şeyler Ankara’da kavgalarıyla mizahlarıyla anılır. Kendi işlerindeki çekişmelerle anılır. Genel merkezler gelir, onlara çözüm bulmaya çalışır. Ama Karaman’ımız öyle değil. Uyumuyla anılıyor, buradaki güzel çalışmalarıyla anılıyor, kendi içerisindeki birlik beraberliği sağlayarak şehre hizmetleriyle anılıyor. Bundan dolayı da il başkanımızı milletvekillerimizi ve belediye başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Bakan Özhaseki’ye yay ve ok hediye etti.