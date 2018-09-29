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Bakan Kurum söz verdi

Beydağı Mahallesi sakinleri evlerine kavuşacak.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Toplu Konut Dairesi Başkanlığından olurumuzu aldık. Maliyet değerini aşağı çekerek sizlere satıyoruz. 180 ay vade ile sunuyoruz sizlere. Güncellemeleri enflasyon rakamları ile neredeyse yarı yarıya indirime gidiyoruz. Güncelleme oranları yıllık yüzde 8’e gelecek. Yani enflasyonun altında kalacak” dedi.

Bakan Kurum söz verdi

Beydağı Mahallesi sakinleri evlerine kavuşacak.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Toplu Konut Dairesi Başkanlığından olurumuzu aldık. Maliyet değerini aşağı çekerek sizlere satıyoruz. 180 ay vade ile sunuyoruz sizlere. Güncellemeleri enflasyon rakamları ile neredeyse yarı yarıya indirime gidiyoruz. Güncelleme oranları yıllık yüzde 8’e gelecek. Yani enflasyonun altında kalacak” dedi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:31
Bakan Kurum söz verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Malatya'da  2008 yılından beri kentsel dönüşüm sorunu yaşanan Beydağı Mahallesi kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, etrafına toplanan vatandaşlardan gelen sorulara yanıt verdi.

YÜZDE 40 İNDİRİMLİ YAPILACAK

Mağdur olduklarını belirten vatandaşlarla konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşlarını sorunlarının çözüleceğinin sözünü vererek, “Bu bölgede 548 tane anlaşılmış hak sahibi var. Biz şimdi ilk etapta yaklaşık 750 tane konutu inşallah yapacağız. Burada kamulaştırmak için biraz bedeller var. Bu bedelleri de Bakanlık ve Belediyeler olarak harcayacağız. Daha sonra yollarla ilgili konular var. Yollarla ilgili sorunu bu süreç içerisinde çözeceğiz. Bu 750 Konutun ihalelerini yılsonuna kadar inşallah yapıp kısa zamanda hak sahiplerimize teslim edeceğiz. Burada ki değer fiyatlarını da o yılki anlaşma fiyatlarını bu yılki anlaşma fiyatlarına güncelleyeceğiz.  Biz buradaki konutlarda, Toplu Konut Dairesi Başkanlığı olarak olurumuzu aldık. Maliyet değerini aşağı çekerek sizlere satıyoruz. 180 ay vade ile sunuyoruz sizlere. Güncellemeleri enflasyon rakamları ile neredeyse yarı yarıya indirime gidiyoruz. Güncelleme oranları yıllık yüzde 8’e gelecek. Yani enflasyonun altında kalacak. Maksimum bir tavan belirledik. O tavan miktarı ile burada çalışmalar gerçekleştirilecek. Diyelim ki bugün yüzde 18, burada kentsel dönüşüm oranlarına has bunları 6 aylık yüzde 4 olarak belirledik. Dolayısıyla burada güncellemede yüzde 4 yapılacak.  Siz hem 180 ayda ödeyeceksiniz, enkaz bedelleri peşinata sayılacak. Kalanla ilgili ödemeyi 180 ayda yapacaksınız. Bu maliyet yüzde 40 indirimli yapılacak. 40 Milyon buraya gelip bedel harcayacağız. Bunu da sizlerden almayacağız. Burada yapılabilecek he şeyi devlet, bakanlık, TOKİ, belediye yapıyor” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 30.09.2018 15:34
Anahtar Kelimeler:
Murat KurumBEYDAĞI MAHALLESİKentsel DönüşümMalatya
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