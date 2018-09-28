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Bakan Kurum, Beydağı ve Yamaç için Malatya’da

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bugün Malatya'ya geleceğinisöyledi. Çalık, “Bakanımızla geçen hafta yaptığım görüşmede Beydağı ve Yamaç mahallelerindeki sorunları çözmek üzere kendisini davet ettik. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü ve güçlü bir ekibi Malatya'ya gönderdi. Malatya'daki kentsel dönüşümü yerinde incelediler" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Beydağı ve Yamaç için Malatya’da

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bugün Malatya'ya geleceğinisöyledi. Çalık, “Bakanımızla geçen hafta yaptığım görüşmede Beydağı ve Yamaç mahallelerindeki sorunları çözmek üzere kendisini davet ettik. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü ve güçlü bir ekibi Malatya'ya gönderdi. Malatya'daki kentsel dönüşümü yerinde incelediler" ifadelerini kullandı.

28 Eylül 2018 Cuma 11:02
Bakan Kurum, Beydağı ve Yamaç için Malatya’da

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nda Beydağı ve Yamaç Mahallesi muhtarları ve sakinleriyle bir araya geldi.

Beydağı ve Yamaç Mahallesi'nde kentsel dönüşümle ilgili kendisine iletilen sorun ve istekleri dinleyen Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un bugün Malatya'ya geleceğini ifade etti.

Mahalle sakinleriyle AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nda bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden Çalık, "Toplantının en önemli gündemi kentsel dönüşümde yaşanılan sorun ve sıkıntılar. Özellikle altını çizmemiz gerekir ki üçüncü ve dördüncü etaptaki kentsel dönüşümü gerçekleştirilirken yaşanılan sıkıntıları bugün tespit etmek ve bunu gündeme getirmek" dedi.

MALATYA’NIN SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETECEK

Beydağı ve Yamaç Mahallesi'nde üçüncü ve dördüncü etabın kentsel dönüşümüyle ilgili yaşanılan sorun ve sıkıntıların ortadan kaldırılacağını ifade eden Çalık, "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle birlikte Hükûmetimizde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanan Murat Kurum, bilgi ve tecrübesiyle inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdaki yaşanılan bütün sürece hakim olarak, Malatya'nın da sorunlarına çözüm üretecek. Bu vesileyle Malatya milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bakanımızı makamında ziyaret ettik. Tek gündemle gittik; kentsel dönüşümde yaşanılan sorunların bir an önce çözülmesini istedik. 2008 yılından itibaren başlayan ve konuşulan kentsel dönüşümle ilgili sorunlarımızın birinci ve ikinci etabı çözümlenmiş, 4 bin 190 konut birinci ve ikinci etapta yapılmış, bunlarla ilgili sosyal donatılar eksiklerine rağmen yapılmış ve şimdi üçüncü ve dördüncü etaptaki yaklaşık 4 bine yakın yapının yıkılarak yerine yenilerinin yapılmasını sağlamak. O bölgedeki insanlarımız evine bir çizi çakamıyor, boyasını yapamıyor, ısınma sorununu çözemiyor. Bakanımızla geçen hafta yaptığım görüşmede acilen bu konuda Beydağı ve Yamaç mahallelerinde sorunlarını çözmek üzere kendisini davet ettik. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü ve güçlü bir ekibi Malatya'ya gönderdi. Malatya'daki kentsel dönüşümü yerinde incelediler. Geçen haftaki telefonla yaptığımız görüşmede de kendisini Malatya'mıza davet ettik. Yerinde sorunlarımızı vatandaşlarımızla birlikte dinleyelim ve artık bekleyecek zamanımız yok, 10 yılın sonunda üçüncü ve dördüncü etabın kentsel dönüşümünü de neticesine kavuşturalım dedik. TOKİ şuanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlanmış vaziyette. TOKİ yetkililerimizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda, Büyükşehir Belediye Başkanımızda bu toplantıların içerisinde olacak" diye konuştu. (Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
Öznur ÇalıkMurat Kurum
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