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Bakan Eroğlu, Ürdün Büyükelçisi Rifaie’ni kabul etti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Suriye topraklarında gözümüz yok. Ama neticede bir terör örgütünün orada zulüm yapmasına müsaade edemeyiz. O bakımdan üzerimize düşen insanlık vazifesini yapıyoruz” dedi.

Bakan Eroğlu, Ürdün Büyükelçisi Rifaie’ni kabul etti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Suriye topraklarında gözümüz yok. Ama neticede bir terör örgütünün orada zulüm yapmasına müsaade edemeyiz. O bakımdan üzerimize düşen insanlık vazifesini yapıyoruz” dedi.

27 Şubat 2018 Salı 16:54
Bakan Eroğlu, Ürdün Büyükelçisi Rifaie’ni kabul etti

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Suriye topraklarında gözümüz yok. Ama neticede bir terör örgütünün orada zulüm yapmasına müsaade edemeyiz. O bakımdan üzerimize düşen insanlık vazifesini yapıyoruz” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ürdün’ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie’ni makamında kabul etti. Suriyeli mültecileri kucakladıkları için Ürdün’e teşekkür eden Eroğlu, "Siz de Türkiye gibi Suriyeli kardeşlerimizi kabul ettiniz, onları mağdur etmediniz, destekliyorsunuz. Kısacası ensar vazifesi gördünüz. Bildiğim kadarıyla ülkenizde 1 milyon 300 bin mülteci var. Bizde de 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Şu ana kadar onlara 30 milyar dolarlık bir desteğimiz oldu. Yiyecek, içecek, sağlık, eğitim gibi her türlü gerekli ihtiyaçlarını ülkemiz karşılıyor. Çünkü maksadımız özellikle vatanlarından göçe zorlanan 3 milyon 600 bin Suriyeli’yi vatanlarına geri götürmek ve orada huzur içinde yaşamalarını temin etmektir. Suriye topraklarında gözümüz yok. Ama neticede bir terör örgütünün orada zulüm yapmasına müsaade edemeyiz. O bakımdan üzerimize düşen insanlık vazifesini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Suriye konusu iki ülkenin ortak değeri”

Büyükelçi Rifaie ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplantının ikili fayda anlamında büyük bir önem arz ettiğini kaydetti. Rifaie, “Ürdün ve Türkiye sadece su konusunda değil, birçok konuda ortak paydada birleşiyor. Suriye konusu iki ülkenin ortak değeri diyebiliriz. Ve mülteciler konusunda da hem Türkiye hem Ürdün çok ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Ürdün zaten su anlamında fakir bir ülke olduğu için mültecilerin de gelmesiyle altyapı ve su sorunu ile karşılaştık. Ayrıca Afrin harekatı ile ilgili de biz Türkiye’nin kendini savunma hakkına saygı duyuyoruz. Suriye’nin de bir an önce siyasi barışçıl bir çözüme kavuşmasını diliyoruz’’ şeklinde konuştu.
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