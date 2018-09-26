“Bahçeli'nin söylemini yerine getiriyoruz”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer'in de yer aldığı ziyarette AK Parti heyetini, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve MHP il yönetimi karşıladı.

24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakının güzel bir netice elde ettiğini ifade eden AK Parti Malatya İl Başkan Vekili Mahmut Öner Özer, "Allah’a hamdolsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirttiği gibi ‘Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattır.’ Elini taşın altına koymuş olan ülkesinin bekası için büyük gayret sarf eden AK Parti’nin başarılı çalışmalarına MHP’nin vatanseverliği de eklenince Allah’a hamt olsun ülkemize huzur sükûnet nasip oldu. Bu güzellikleri Allah yaşatmayı daim eylesin. İttifakla birlikte mecliste çok güzel çalışmalara nail olacağız inşallah" şeklinde konuştu.

“BAHÇELİ'NİN SÖYLEMİNİ YERİNE GETİRİYORUZ”

MHP Malatya Milletvekilli Mehmet Celal Fendoğlu ise şu şekilde konuştu:

“Cumhur ittifakı millet aklı anlamı bu şekilde. Bundan sonrada ülkenin geleceği, bekası, huzuru devam edene kadar da bu böyle sürecek. Aramıza fitne sokmaya ve aramızı bozmaya kalkanlar bilsinler ki, karşılarında Türkiye sevdalısı bir ittifak var. Bu ittifak ile birlikte inanıyorum ki ülkemiz, hak ettiği daha iyi yerlere gelecektir. Bizler Malatya’nın vekilleri ve hizmetkârları, Malatya’nın sorunlarını gördüğünüz bu tablo ile hep birlikte el ele çözmeye çalışacağız. Bu konuda herkes rahat olsunlar. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bilge liderimiz Devlet Bahçeli’nin bizlere, ‘ittifakı bozabilecek, fitneden, eylemlerden, söylemlerden kaçınmamız gerektiği’ gibi söylemini yerine getiriyoruz. Bu böyle de devam edecek.”

“TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZİ GEREKTİREN BİR DURUM YOK”

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğinin altını çizen AK Parti Malatya Milletvekilli Ahmet Çakır da, “Geçmişten beri Malatya’da siyasi partilerimizle iyi bir diyalogumuz var. Ülkeyi kalkındıran da, geliştirende siyasi partilerdir. Dolayısıyla bizlerde hem ülkemizi, hem de ilimizi nasıl geliştirebiliriz diye her zaman bir ittifakla, görüşmeyle yürütüyoruz. İçerisinden geçtiğimiz süreç gerçekten Türkiye için çok önemli bir süreç. Ülkenin üzerinde oynanan birçok oyun var. Hem içeride hem dışarıda yapılandırılmış, ülkeyi frenlemek ve kaosa sürüklemek isteyen yapılar var. Bunların uzantıları AK Parti ile birlikte tek tek kırıldı. Bunlar ülkenin en hassas kurumlarına kadar sızmışlardı. Beşli çete dediğimiz, askerin içerisine girmiş yapılar vardı. AK Parti bu iç vesayet darbeci yapıları tek tek kırdı. Ekonomik krizde kısa sürede aşılacak. Türkiye’de ekonomik krizi gerektiren bir durum yok” sözlerini kaydetti.

Ziyarette son olarak konuşan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık ise, “24 Haziran seçimleri sonrası yapmış olduğumuz teşekkür ziyaretlerinin bir tanesini de cumhur ittifakında vermiş olduğu destekle Milliyetçi Hareket Partisi’ne yapıyoruz. Onlara teşekkür etmek için bu gün buradayız. Cumhur ittifakı milli ve yerli duruşu olan vatan için, devlet için, bayrak için, ezan için gözünü kırpmadan canını feda eden insanların olduğu topluluğun adı” şeklinde konuştu. (Bülten)