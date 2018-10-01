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“Bağıra bağıra söylüyorum…”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Malatya hızla betonlaşıyor. Ben şunu bağıra bağıra söylüyorum: Malatya’yı betonlaştırmayın!”

“Bağıra bağıra söylüyorum…”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Malatya hızla betonlaşıyor. Ben şunu bağıra bağıra söylüyorum: Malatya’yı betonlaştırmayın!”

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:39
“Bağıra bağıra söylüyorum…”

Malatya’nın hızla betonlaştığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, bazı eleştirilerde bulundu.

Başkan Kiraz, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Malatya merkez iki ilçemiz ve Büyükşehir de dahil olmak üzere, belediyecilik anlamında hem imar yapısı olarak hem sosyal kültürel anlamda gerçekten küme düşmeye, Malatya'yı diğer iller arasında geriye götürmeye devam ediyorlar. Bizim AK Parti’li belediyelerin Malatya'daki tutumu yüzünden birçok sorunumuz oluştu. Yeşil alanlarımız hızla tükeniyor. Malatya'nın en büyük sorunlarından biri de yeşil alanların hızla yok olması. Malatya tek merkezden kurtarılamadı ve her geçen gün bir köy görüntüsüne dönüşüyor. Malatya trafiği ile hem araç hem de yaya trafiği ile ilgili sıkıntılar var. Yüksek bir yere çıkın, Malatya'ya bakın; Malatya hızla betonlaşıyor. Ben bunu eleştiriyorum Malatya'yı betonlaştırmayın bunu bağıra bağıra söylüyorum.”

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Enver KirazMalatya
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