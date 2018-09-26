Avşar ekonomiyi değerlendirdi

“Ülkemiz bunları aşacak” diyen MHP İl Başkanı Bülent Avşar, “Şimdi zadece sabredeceğiz.7 düvele karşı bir savaş halinde Türkiye.Yani içerden, dışarıdan bölmeye, parçalamaya çalıştılar. 15 Temmuz'da olduğu gibi şimdi de ekonomik olarak üzerimize geliyorlar. Bugün bize diz çöktürmeye çalışıyorlar. İnşallah ülkemiz bunları aşacak güçte. Hep beraber başka Türkiye yok. Başka bizim gidecek yerimizde yok. O Yüzden Türkiye için hepimiz elimizden geldiğince, bunlara karşı dik duracağız. Birliğimiz ve dirliğimizi muhafaza edeceğiz. Zaten vatandaş da hemen tepkisini gösteriyor. İlk başta genel merkezimiz hesaptaki dövizlerin hepsini bozdurdu. ‘Genel merkezin kasasında olan döviz varsa dedi, bunların hepsini bozdurun, Türk Lirasına çevirin’ diye talimat verdi liderimiz. Bunları aşacağımıza inanıyorum. Türkiye üzerinde yıllardır hep oyunlar oynanıyor. Ama biz dik durursak, millet olarak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek, bunların hepsinin üstesinden geliriz, Allah’ın izniyle. Yani bir papaz olayı değil bu olay, yani papaz sadece bir bahane” şeklinde konuştu.