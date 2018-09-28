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Avşar, Akçadağ teşkilatını ziyaret etti

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Akçadağ ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Avşar,ziyarette  MHP Akçadağ eski ilçe başkanı  Cahit Zafer Leventoğlu'na, ilçe başkanlığı sürecinde göstermiş olduğu çalışmasından ötürü plaket takdimi yaptı.

Avşar, Akçadağ teşkilatını ziyaret etti

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Akçadağ ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Avşar,ziyarette  MHP Akçadağ eski ilçe başkanı  Cahit Zafer Leventoğlu'na, ilçe başkanlığı sürecinde göstermiş olduğu çalışmasından ötürü plaket takdimi yaptı.

28 Eylül 2018 Cuma 10:46
Avşar, Akçadağ teşkilatını ziyaret etti

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Akçadağ teşkilatını ziyaret ederek, ilçe hakkında bilgi aldı. Yerel seçimler öncesi değişen 5 ilçe başkanlığından biri olan Akçadağ'a gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Avşar, “Bu bir bayrak değişimidir. Bu zamana kadar bayrağı başarı ile sürdüren Cahit Zafer Leventoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu dava şehit kanlarıyla kurulmuş ve dualı bir partidir. Bu davaya hizmet eden herkes bizim başımızın tacıdır. Yerel seçimler öncesi bilindiği gibi 5 ilçede değişikliğe gittik. Genel Başkanımız Dr.Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcımız E.Semih Yalçın beyefendilerinin emirleri ile bir kan değişimine gittik. Biliyorum ki görevden alınan ve göreve yeni tevdi edilen Başkanlarımız yerel seçimler öncesi canla başla çalışacaklardır. Bu dönem Akçadağ'dan beklentilerimiz fazladır. Akçadağ belediyesini almak yönünde ilçe teşkilatımız ile birlikte el birliği ile çalışmalarımızı yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

BAYRAK TYARIŞI

MHP Akçadağ eski ilçe başkanı Cahit Zafer Leventoğlu yaptığı konuşmada, "Başkanımızında dediği gibi, bu bir bayrak yarışıdır. Ve bu bayrağı üç hilalimizi artık Kenan Güde Başkanımız Akçadağ'da dalgalandıracaktır. Bizim davamızda küskün olmaz. Kimseye kırgın değilim. Bu saatten sonrada gücümün yettiği kadar çalışmalarımı sürdüreceğim"dedi.

MHP Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Güde de,“Uzun yıllardan beri Türkiye'nin en asil partisine Milliyetçi Hareket Partisi’ne gönülden yürekten hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadım. Akçadağ ilçemiz herzaman MHP'nin yanında yer almıştır. Malatya'nın büyük bir nüfusunu oluşturan bir ilçenin başkanı olarak görev almam sorumluluğumu daha çok artırmıştır. Bu asil Görevi bana ve arkadaşlarıma veren Bilge Liderim Dr. Devlet Bahçeli Bey başta olmak üzere, İl Başkanımız R.Bülent Avşar'a ve bizlere bu bayrağı devreden Cahit Zafer Leventoğlu’na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar daha sonra emeklerinden dolayı eski ilçe başkanı Leventoğlu’na teşekkür plaketi verdi. Başkan Avşar, teşkilat ziyaretinden sonra, Akçadağ esnafları ile biraraya gelerek sorunları yerinde dinledi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Bülent AvşarAkçadağ
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