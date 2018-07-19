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Asfaltta Türkiye rekoru kırıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çöşnük Mahallesi’nde devam eden ve 11 sokakta yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt çalışmalarının detaylarını anlatan Başkan Gürkan, “Şu ana kadar 4 bin 500 kilometrenin üzerinde asfalt dökülmüştür. Bu da Cumhuriyet tarihinde bir ilçedeki Türkiye rekoru” dedi.

Asfaltta Türkiye rekoru kırıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çöşnük Mahallesi’nde devam eden ve 11 sokakta yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt çalışmalarının detaylarını anlatan Başkan Gürkan, “Şu ana kadar 4 bin 500 kilometrenin üzerinde asfalt dökülmüştür. Bu da Cumhuriyet tarihinde bir ilçedeki Türkiye rekoru” dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:51
Asfaltta Türkiye rekoru kırıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Asfalt çalışmaları bütün Battalgazi sathına yayılmış bir şekilde 102 mahallenin bütün sokaklarında, hatta bahçe yollarında çalışmalar devam ediyor. Yapılan asfalt çalışmalarında Battalgazi Belediyesi bir rekora daha imza attı. Türkiye rekoruna imza attı. Şu ana kadar 4 bin 500 km’nin üzerinde asfalt dökülmüştür. Buda Cumhuriyet tarihinde bir ilçedeki Türkiye rekorudur. Muhtarımızda yanımızda. Bu mahallede girmediğimiz sokağımız, caddemiz kalmadı. Şimdiye kadar bu mahalleye yıllardan beri girilmemiş ve biz hepsine girdik ve tümünü asfaltladık. Bir bu mahalle değil, 102 mahallenin bütün sokakları, caddelerinden tutunda bahçe yollarına kadar yapıldı. Bugünde Çöşnük Mahallemizde bu çalışmalar devam ediyor. Alt yapı koordinasyon merkezi işi bittikten sonra gerek Telekom, gerek doğalgaz, gerek MASKİ, gerek TEDAŞ, ilgili arkadaşlarımız hiç gecikme olmadan biran evvel vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda yaşaması, daha sağlıklı yol güzergâhlarında yürümesi ve trafik akışını seyretmesi konusunda gerekli çalışmaları başlattılar. Şu anda da Çöşnük Mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda da bu çalışmalarımız bitecek. Diğer mahallelerimizde de çalışmalarımız devam etmektedir. En az 6 ekiple birlikte çalışıyoruz Battalgazi sahasında. Bu çalışmaların içine kilit taşı ekipleri dahil değildir” şeklinde konuştu.

GÜZEL VE HIZLI BİR ÇALIŞMA VAR

Çöşnük Mahalle Muhtarı Burhan İnanç, “Bu bölgede altyapı bittikten sonra, hızlı bir şekilde asfalt ekibi girdi. Gerçekten güzel bir çalışma var. Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Böyle bir çalışma şekli yok. Belediye olarak hakikaten güzel ve hızlı bir çalışma var” dedi.

Çöşnük Mahallesi sakinlerinden Mehmet Özhan’da, “Başkanımızı her konuda takdir ediyoruz. Başkanımız teşekküre layık bir başkandır” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Pütürgeliler Dernek Başkanı Hasan İnanç ise, “Battalgazi Pütürgeliler Dernek Başkanı ve eski muhtar olarak Türkiye'nin her tarafına gitmişimdir. Hakikaten Belediye Başkanımız çok güzel çalışıyor” dedi. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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