Arguvan’ın çilesi

Arguvan bölgesinde 170 bin 150 dekar araziyi suyla buluşturacak olan Yoncalı Barajı 22 yıldır bitirilmeyi bekliyor. Arguvan’a bağlı Akören, Alhasuşağı, Armutlu, Asmaca, Aşağısülmenli, Bozan, Çavuş, Çevreli, Ermişli, Eymir, Gökağaç, Gümüşlü, Güngören, İsaköy, Karahöyük, Kızık, Kömürlük, Kuyudere, Morhamam, Tarlacık, Tatkınık, Yeniköy, Yukarısülmenli bölgelerinin sulamasını gerçekleştirecek Yoncalı Barajı inşaatı tasarruf tedbirleri nedeniyle durduruldu.

31 ARALIK 2017’DE BİTECEKTİ

Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 27 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen törende, “Bu baraj daha önce ihale edilmiş, ama proje tamamen yanlıştı. Yapılması mümkün değildi. Zaten bırakılmış, mahkemelik olmuş. Fakat biz bu barajı yapacağız diye söz verdik. Projesini tamamen yeniden ele aldık. En son teknoloji ile proje yaptık” demiş, projeyi yüklenen firma yetkilisini kürsüye davet ederek, iş bitimi pazarlığı yapmıştı. Yapılan pazarlık sonucunda Yoncalı Barajı’nın 31 Aralık 2017’de saat 16.59’da bitirilmesi sözü alınarak taahhütname ile imza altına alınmıştı. Müteahhit inşaatı zamanında bitirememesi durumunda Arguvan’a bir okul yaptırma sözü vermişti. İş bitirme sözünün üzerinden 9 ay geçtikten sonra baraj inşaatının tasarruf tedbirleri nedeniyle durdurulduğu öğrenildi.

“NE BARAJ BİTTİ, NE SÖZ TUTULDU”

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Sayın Bakan 31 Aralık 2017 saat 16.59’da barajın bitirileceği müjdesini verdi. Yüklenici bitirmediği takdirde okul yapma sözü vermişti. Vekiller ‘Arguvan artık düğün bayram yapsın’ dediler ama görünen o ki ne baraj tamamlanacak ne de yüklenici firma sözünde duracak. Arguvanlılar düğün bayram yapmıyor, ağıt yakıyor. AKP, yıllardır Malatya halkına tutmayacağı sözler veriyor. AKP demek, halkı kandırmak, hayalleriyle oynamak demektir.İtibarda tasarruf olmaz diyerek Beştepe’ye kışlık, Marmaris’e yazlık, Malazgirt’e Otağ Saray yaptıranlar,13 uçakları varken 14’ncü uçakla ilgilenenler, halkın kuruyan mahsulünü de, Arguvan’ın çektiği çileyi de bilmezler” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, geçtiğimiz günlerde Yoncalı Baraj inşaatına gittiğini, inşaatta 1 aracın, 1 kişinin bile çalışmadığını belirterek,Arguvanlılara yapılan haksızlığın yıllardır devam ettiğini,çorak toprakların 16 yıllık AKParti hükûmetleri döneminde çok daha kuruduğunu savundu. (Bülten)