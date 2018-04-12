Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110235
ALTIN
176.099
DOLAR
4.0948
STERLİN
5.8287
EURO
5.0438

Altunbaş yeni yapılan çok amaçlı spor salonunu gezdi

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Beşirli Tenis Kompleksi’nde yapımı tamamlanan ve hafta sonu kapılarını Trabzon’un hizmetine açacak olan Çok Amaçlı Spor Salonu’ndaki çalışmaları inceledi.Başkan Altunbaş, 3 bin 500...

Altunbaş yeni yapılan çok amaçlı spor salonunu gezdi

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Beşirli Tenis Kompleksi’nde yapımı tamamlanan ve hafta sonu kapılarını Trabzon’un hizmetine açacak olan Çok Amaçlı Spor Salonu’ndaki çalışmaları inceledi.Başkan Altunbaş, 3 bin 500...

12 Nisan 2018 Perşembe 17:16
Altunbaş yeni yapılan çok amaçlı spor salonunu gezdi

AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş, Beşirli Tenis Kompleksi’nde yapımı tamamlanan ve hafta sonu kapılarını Trabzon’un hizmetine açacak olan Çok Amaçlı Spor Salonu’ndaki çalışmaları inceledi.

Başkan Altunbaş, 3 bin 500 seyirci kapasiteli Çok Amaçlı Spor Salonu’nu Trabzon’a kazandırdıklarını belirterek salonla ilgili bilgiler verdi. Salonunun 7 bin 760 m2’lik bir alana inşa edildiğini söyleyen Altunbaş, “Salon 42x27m boyutlarında. Salonda hentbol ve voleybol sporunun yanısıra tenis, karate, tekvando, judo, güreş, boks, eskrim sporları yapılabilecek” dedi.

Salonun Avrupa standartlarında yapıldığını belirten Altunbaş, salonda tüm ulusal ve uluslararası müsabaka ve organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini, Trabzon’da birçok kulüp ve sporcuya hizmet vermeye bu hafta itibariyle başlayacağını belirtti.

Bakan Soylu geliyor

Salonun 15 Nisan Pazar günü AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Kongresi’yle birlikte kapılarını açacağını söyleyen Altunbaş, “Gençliğe ve spora hizmet edecek olan bir eser ortaya kondu. Pazar günü İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleşecek İl Gençlik Kolları Kongresi ile de resmen açılmış olacak. Hem bu güzel spor kompleksinin açılışını hem de kongreyi bir arada gerçekleştirmiş olacağız. Avrupa standartlarındaki bu tesis Trabzon’umuza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Spor kulüplerimize ve sporcularımıza yeni salonda nice başarılar temenni ediyorum. Salonun yapımında emeği geçen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak başta olmak üzere tüm herkese şükranlarımı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: “İki gündür birisi kuyuya bir taş attı, bütün dünya çıkarmaya çalışıyor”
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: “İki gündür birisi kuyuya bir taş attı, bütün dünya çıkarmaya çalışıyor”
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: “Doğru zamanda gerekeni yapacağız”
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: “Doğru zamanda gerekeni yapacağız”
İbadi’den Erbil’de Türkmen atağı
İbadi’den Erbil’de Türkmen atağı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim