Altay Kışlası’nda sanayi sitesi

Ziyarette Koca’ya yeni görevinde başarılar dileyen Keskin, Malatya’da küçük sanayi sitelerinin şehir içinde sıkışıp kaldığını ve Malatya’nın yükünü artık kaldıramadığını, bu nedenle de Altay Kışlası üzerinde yer talebini sürekli dile getirdiklerini belirterek, “Küçük Sanayi siteleri şehir içinde kaldı. Küçük sanayi sitelerimizi Altay Kışlasına taşıyarak, en az Malatya’ya bir asır hizmet verecek, esnafında kendisini geliştireceği hale getirmeliyiz. Bu talebimizi sürekli dile getiriyoruz, gündeme taşıyoruz. Bu talebimizin de sayın cumhurbaşkanımızın dışında bir iradenin çözemeyeceğini görüyoruz. AK Parti İl Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ildeki temsilcisi olarak konuyu yakından takip edeceğinize inanıyoruz. Küçük sanayi sitelerinin şehir dışına taşınarak, esnaf ve sanatkârımızın hizmet üretebileceği bir noktaya getirilmesi Malatya için çok önemli bir konudur” diye konuştu.

UMUTVAR OLDUK

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, ziyaret için teşekkür ederek, küçük sanayi siteleri için Altay Kışlası’ndan yer talebi ile ilgili konunun takipçisi olduklarını belirterek, “Bahsettiğiniz esnafımızın sanayicimizin ihtiyaç duyduğu sitelerin yeri konusunda geçtiğimiz gün de Ankara’ya Malatya Heyeti olarak bir ziyaret gerçekleştirdik. O ziyaretlerimizin Çevre Bakanlığı bölümünde konu gündeme geldi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yeni yapılanmada Çevre Bakanlığına bağlandı. Ziyarette Milli Emlak Genel Müdürümüz de vardı. Rakamları yanlış anlamadıysam, 11 bin dönüm arazi varmış Altay Kışlası’nda. Malatya Büyükşehir Belediyemizin esnaflar adına talebi hiç olmazsa bir 4 bin dönümlük kısmının tüm esnaf camiasını kuşatacak şekilde, bir sanayi siteleri kampüsü şeklinde esnaf ve sanatkarın ihtiyacını karşılayacak şekilde 4 bin dönümlük bir arazi talebimiz oldu. Bu konuda Malatya Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları da var. Dosya da Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’a sunuldu. Bu arazi askeriyeye tahsis edilmiş milli Emlak arazisi. Tahsisin iptali ya da tahsisin şekil değiştirmesi söz konusu olabilir. Bunun için Milli Savunma Bakanlığının ve Genelkurmay Başkanlığının mutabakatı da alınıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un bu konudaki tavrından dolayı umutvar oldum. Çözüm bulma adına gayretli bir tavır sergiledi, bizi mutlu etti. Başka yerlerden Milli Savunma Bakanlığına, Genelkurmay Başkanlığına hazine arazi tahsisi yapılarak, tahsislerde yer değişikliğinin söz konusu olabileceği, öyle bir formül geliştirebileceğini söylediler. O anlamda Milli Savunma Bakanlığı ile görüşülürken elimizi güçlendirilebileceğimizi gördük. Umutvar olduk, İnşallah güzel gelişmelere gebe bir durum ortaya çıkar. Nihayetinde bu konunun Sayın Cumhurbaşkanımıza intikali gerekirse bizde üzerimize düşeni yaparız” şeklinde bilgi verdi. (Bülten)