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Ali Ekber Velayeti: “Suriye 7 yıl öncesine göre zayıf olmadığı gibi, ABD de 7 yıl öncesine göre daha güçlü değil”

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in Uluslararası Danışmanı Ali Ekber Velayeti, “Suriye 7 yıl öncesine göre zayıf olmadığı gibi, ABD de 7 yıl öncesine göre daha güçlü değil” dedi.

Ali Ekber Velayeti: “Suriye 7 yıl öncesine göre zayıf olmadığı gibi, ABD de 7 yıl öncesine göre daha güçlü değil”

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in Uluslararası Danışmanı Ali Ekber Velayeti, “Suriye 7 yıl öncesine göre zayıf olmadığı gibi, ABD de 7 yıl öncesine göre daha güçlü değil” dedi.

12 Nisan 2018 Perşembe 14:42
Ali Ekber Velayeti: “Suriye 7 yıl öncesine göre zayıf olmadığı gibi, ABD de 7 yıl öncesine göre daha güçlü değil”

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in Uluslararası Danışmanı Ali Ekber Velayeti, “Suriye 7 yıl öncesine göre zayıf olmadığı gibi, ABD de 7 yıl öncesine göre daha güçlü değil” dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney’in Uluslararası Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi. Velayeti, Suriye ziyareti kapsamında bugün Şam’da Esad ile bir araya geldi. ABD’nin Suriye’ye karşı 7 yıl önce bir savaş başlattığını belirten Velayeti, “Suriye, 7 yıl öncesine göre zayıf olmadığı gibi, ABD de 7 yıl öncesine göre daha güçlü değil’’ ifadesini kullandı.

Velayeti, İran’ın Suriye’nin yanında olacağını belirten açıklamasının devamında “7 yıldır ABD öncülüğünde onlarca ülkenin Suriye milletine ve hükümetine karşı başlattığı bir savaş söz konusu. Suriye, 7 yıl öncesine göre zayıf olmadığı gibi, ABD de 7 yıl öncesine göre daha güçlü değil’’ ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, Suriye milleti, hükumeti ve ordusunun artık daha güçlü ve zor durumlar için daha hazırlıklı olduğunu belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumları, seçimleri kazandığı günden itibaren diğerlerinin şaşırmasına sebep olurken, bugün diğerlerinin alay konusu olmuş vaziyette” dedi.
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