AK Parti’li Yılmaz: "Vesayetçi yapıyı karşımızda görmek istemiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminden sonra yapılan referandumdan sonra ülkenin yeni bir döneme girdiğini belirterek, “Artık vesayetçi yapıyı karşımızda görmek istemiyoruz” dedi.

Bir dizi toplantıya katılmak ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin düzenlediği ‘Vefa Buluşması’ programına katıldı. Burada partililere hitaben konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, 15 yıllık süreçte özgürlükleri artırdıklarını belirterek, “Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl saldırıyorlarsa saldırsınlar, birliğimizi ve beraberliğimizi kuruduğumuz sürece bu günde olduğu gibi bundan sonra da başaramayacaklardır. Beylik peşinden koşanlar, makam, mevki peşinde koşanlar başka siyasetlere gidebilirler. Ancak bu siyaset anlayışında onlara yer yoktur. Bu 15 yıllık süreçte sadece ekmeğimizi büyütmedik, özgürlüklerimizi de artırdık. Devlet ve milleti buluşturduk. Devlet ve milleti karşı karşıya getiren siyasi anlayışları tasfiye ettik. Bugün çok şükür devlet ve millet aynı yöne doğru bakıyor” dedi.

“Her geçen yıl Türkiye daha çok kalkınacak”

Türkiye’nin her geçen yıl daha çok kalkınıp, gelişeceğini ifade eden Yılmaz, “Türkiye kim ne yaparsa yapsın, hangi güç saldırırsa saldırsın kalkınma mücadelesi de demokrasi mücadelesini de devam ettirecek. Hak ve özgürlükleri daha da genişleteceğiz.Her geçen yıl Türkiye daha çok kalkınacak, daha çok gelişecektir. Bunu görenler bu 15 yıllık süreçte önümüze türlü türlü engeller çıkardılar” diye konuştu.

“15 Temmuzdan sonra Türkiye yeni bir döneme girdi”

Yeni sitemin tüm Türkiye’nin fayda sağladığı gibi Kürtlere de Doğu ve Güneydoğuya da istikrar getireceğini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Referandum yapıldı halkımız yeni bir yönetime karar verdi. Biz artık bir daha eski günleri yaşamak istemiyoruz. Vesayetçi yapıyı karşımızda görmek istemiyoruz. Milletin iradesinin her alanda üstün olduğu bir Türkiye istiyoruz. Bu yeni sistemin Kürtlere ne zararı var? Yeni sitemin Doğu ve Güneydoğuya ne zararı var? Tüm Türkiye’nin fayda sağladığı gibi Kürtlere de Doğu ve Güneydoğuya da istikrar getirecektir.”

Bugün kayyum belediyelerin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili güzel haberler aldığını sözlerine ekleyen Yılmaz, “Yıllar yılı bu belediye başka amaçlarla kullanıldı. Bu halka hizmet etmesi gereken belediye, başka amaçlara hizmet etti. Bu halkın kaynakları gayrimeşru amaçlar için kullanıldı. Artık belediye bu halk için hizmet ediyor. Kayyumdan önce belediyelerin harcamaları içinde yatırımın payı yüzde 30, kayyumdan sonra yatırım payı yüzde 60 civarındadır. 130 milyon yatırım harcaması kayyumdan önce, 360 milyon TL yatırım harcaması ise kayyumdan sonra yapıldı. Bundan daha açık bir gösterge olur mu?” dedi.