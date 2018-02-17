AK Partili Sorgun: "Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek istiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "100 yıl önce Abdulhamid Han’ı kimler devirmek istiyorsa bugünde onların torunları, yandaşları, yoldaşları Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek istiyor" dedi.

AK Parti Çorum İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Demir, kongrede tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Kongrede konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, son dönemde yaşananlara dikkat çekti. Sultan Abdulhamid Han’ın İstanbul’dan Hicaz’a demiryolu gibi birçok projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Sorgun, "Peki ne oldu İttihat Terakkiciler 1908’de Abdulhamid Han’ı tahttan indirdi. Sadece 5 yıl sonra Osmanlı darmadağın oldu. Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan üniversiteler, hastaneler, yollar ve daha sayamayacağım birçok hizmete imza attı. Ne yapmak istiyorlar yine Türkiye’yi tuz buz etmek istiyorlar. Ama Allah’ın izniyle önümüzde Recep Tayyip Erdoğan arkamızda bu millet, olduktan sonra sırtımızı yere getiremeyecekler. Ezanımız da dinmeyecek bayrağımız da inmeyecek" diye konuştu.

"Bizim partimizin hem partimizin kapıları, hem gönül kapılarımız açık"

Seçimin vadesiyle senedin vadesinin çabuk geldiğine işaret eden Sorgun, "2019 seçimlerine bir yıldan az bir zaman kaldı. Resmi seçim takvimi 1 Ocak 2019 tarihinde başlıyor. Fazla zamanımız yok. Siyaset bisiklete binmek gibidir. Durursanız düşersiniz. Sürekli pedal çevirmeniz lazım. Öğrenci sürekli ders çalışırsa sınav günü soruları birbirine karıştırmaz. Ama yatıp yatıp son günde sabaha kadar ders çalışsa hepsi çorba olur. Soruların hepsi birbirine karışır. Bizden seçimden seçime ışıkları yanan, kapıları açılan bir parti değiliz. Bizim partimizin hem partimizin kapıları, hem gönül kapılarımız açık" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunun altını çizen Sorgun, "Afrin’de operasyon devam ediyor. Geçtiğimiz 10 gün önce Niğde’den Gölbaşı’na kadar otobanın ihalesini yaptık. Yollarda hızlı tren çalışmalarını gördüm. Bir taraftan kongreler devam ediyor. Bir taraftan önümüzdeki 100 yılı şekillendirecek yeni bir yapılanma cumhurbaşkanlığı sistemine çalışıyoruz. Bunlar nasıl oluyor büyük devlet olursanız, çadır devleti olmazsanız adı devlet olanlardan olmazsanız Allah’ın izniyle başarılamayacak hiçbir şey yok. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde dünyada en hızlı büyüyen ülke olmadık mı biz? Peki nasıl oldu? Neticeyi Allah doğurur. Biz yeter ki çalışalım. 2019’un yılının şifresi şudur, daha çok samimiyet, daha çok gayret, daha çok tevazu ve daha çok birliktelik. Ve nihayet muvaffakiyet. Gayret bizden muvaffakiyet Allah’tan. Biz çalışalım neticeyi Allah doğurur. Millet ne diyor, Allah ne diyor. Büyük hesaplar yapalım küçük işler peşinde koşmayalım. Küçük beyinler kişileri, orta beyinleri olayları, büyük beyinler fikirleri konuşur. AK Parti büyük beyinlerin partisidir" şeklinde konuştu.

"AK Parti kadınların omuzlarında yükseldi"

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ise, AK Parti’nin, AK davanın kadınların omuzlarında yükseldiğini açıkladı.

Bu yükselişte iki önemli unsur bulunduğunu dile getiren Çam, "Birisi Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınların siyasetin öznesi olarak görmesi ve kadınların sorunlarının çözülmediği bir dünyada yaşamanın çok daha güç olacağını ifade etmesi. Diğeri ise bugün olduğu gibi kongrelerimizde teşkilatlarımızın yeniden yapılanarak, yeniden güçlenerek hep birlikte sürekli olarak güç kazanması" dedi.

2019 yılında üç seçimin yapılacağını hatırlatan Çam, ülkede oynanan oyunların hepsinin farkında olduklarının altını çizdi. AK Parti Kadın Kollarının sadece seçimlerde varlık gösteren, seçimlerden seçimlere sahaya inen bir yapı olmadığına işaret eden Çam, AK kadınların tüm dünya meseleleriyle bizzat ilgilenen, Türkiye’nin gerçeklerinin, Türk siyasetinin farkında olan kadınlar olduğunun altını çizdi.

AK Parti Kadın Kolları’nın 4.5 milyon üyesiyle dünyada örgütlenmiş en büyük kadın teşkilatı olduğuna vurgu yapan Çam, bugün ana muhalefet partisinin üye sayısının Gençlik Kolları’yla bile rekabet edemeyecek durumda olduğunu savundu.

Kadın siyasetçileri de yakından takip ettiklerini anlatan Çam, şunları kaydetti:

"Son dönemde yaklaşık 2-3 hafta önce büyük bir ilimizin başkanlığına kadın siyasetçi getirildi. Ana muhalefet partisinin bu ilin başına getirmiş olduğu kadın siyasetçi milli ve manevi değerleri hiçe sayan pek çok açıklama yaptı. Bizler bunun takipçisi olacağımızı söyledik. O da yetmiyormuş gibi bir PM üyesi, ’Bu ezanlar ki şehadetler dinin temeli’ diye Mehmet Akif Ersoy’un söylemiş olduğu ve bizim yüreklerimizi dağlayan bu şairimizin söylemiş olduğu sözü ’yeter artık sussun bu ezanlar’ diyerek bir tweet atabiliyor. Diğer partisi sözcüsü ise ‘YPG’yi terör örgütü sayabileceğim bir durum yok’ diyebiliyor. Bunun dışında ’şehitler ölmez vatan bölünmez’ sözlerine ’bunu artık duymak istemiyorum’ diyebilir. Milli ve manevi değerleri evlatlarına aktarmaya çalışan bir kadın kollarıyız. Bizler hiçbir zaman sahadan kopmadık. Halkımızdan milletimizden kopmadık ki milletimiz bize sırt çevirsin. Onun için birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum."

Kongreye AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve partililer katıldı.