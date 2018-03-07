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AK Partili Şeker: "Doğal afetlerle ilgili önceliğimiz kriz yönetimi değil risk yönetimidir"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Doğal afetlerle ilgili önceliğimiz kriz yönetimi değil risk yönetimidir. Yani gelen bu dalganın etkisini en aza indirmektir" dedi.

AK Partili Şeker: "Doğal afetlerle ilgili önceliğimiz kriz yönetimi değil risk yönetimidir"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Doğal afetlerle ilgili önceliğimiz kriz yönetimi değil risk yönetimidir. Yani gelen bu dalganın etkisini en aza indirmektir" dedi.

07 Mart 2018 Çarşamba 17:35
AK Partili Şeker: "Doğal afetlerle ilgili önceliğimiz kriz yönetimi değil risk yönetimidir"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Doğal afetlerle ilgili önceliğimiz kriz yönetimi değil risk yönetimidir. Yani gelen bu dalganın etkisini en aza indirmektir" dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminin Türkiye açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Kocaeli ve Düzce depremlerinin toplumsal olarak afetler karşısındaki yetersizliği ve çaresizliği ortaya koyduğunu kaydeden Şeker, Türkiye’nin topraklarının yüzde 96’sının etkin deprem kuşağında bulunması nedeniyle deprem konusunun ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Şeker, "Özellikle beklenen İstanbul depreminde Kocaeli, Sakarya ve çevresinin ciddi anlamda etkileneceği kaçınılmaz bir gerçektir. Türkiye deprem kuşağında olduğu için depremlerin sadece deprem haftalarında ya da depremlerin yıl dönümlerinde değil, 365 gün sürekli olarak gündemde tutulması gerekiyor. Doğal afetlerle ilgili önceliğimiz kriz yönetimi değil, risk yönetimidir. Yani gelen bu dalganın etkisini en aza indirmektir" ifadelerini kullandı.
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