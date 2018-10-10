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AK Parti ve MHP beklemede CHP ve SP başladı

Türkiye yerel seçim sürecine odaklandı. Bu anlamda Malatya’da da hareketli bir siyasi ortam yaşanıyor. Yerel seçimler için AK Parti’de henüz adayların başvuruları başlamadı. MHP’de de aynı durum söz konusu iken CHP ve Saadet Partisi’nde ise başvuru süreci devam ediyor.

AK Parti ve MHP beklemede CHP ve SP başladı

Türkiye yerel seçim sürecine odaklandı. Bu anlamda Malatya’da da hareketli bir siyasi ortam yaşanıyor. Yerel seçimler için AK Parti’de henüz adayların başvuruları başlamadı. MHP’de de aynı durum söz konusu iken CHP ve Saadet Partisi’nde ise başvuru süreci devam ediyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:32
AK Parti ve MHP beklemede CHP ve SP başladı

Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere her gün bir adım daha yaklaşırken, siyaset cephesi hareketlenmeye başladı. AK Parti ve MHP henüz aday belirleme sürecine başlamadı ancak CHP rakiplerinden önce davrandı.

CHP 1 EKİM’DE BAŞLADI

CHP aday belirleme sürecine 1 Ekim'de başladı. Partide başvurular 19 Ekim 2018 tarihine kadar devam edecek. Saadet Partisi'nin ise adaylarını belirlemede titiz bir çalışma yapacağı belirtildi. Partinin Malatya'da aday belirleme süreci devam ediyor. Saadet Partisi'nde aday başvuruları 1 Kasım'a kadar devam edecek.

Diğer taraftan CHP yerel seçim startını 12 Ekim'de Ankara'da verecek.31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde, belediye başkanlığı ve Belediye Meclis üyeliği için aday adayı olmak isteyenlerin, 19 Ekim tarihleri arasında, parti örgütüne başvurmaları gerekiyor. Belediye Meclis üyeliği aday adaylarının verilecek olan banka hesabına 1000 lira, Belediye Başkanlığı aday adaylarının ise 3 bin lira yatırmaları gerekiyor.

“HALK HESAP SORACAK”

Konuya ilişkin konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 1 Ekim 2018 tarihinde aday başvururu sürecinin başladığını belirten Kiraz, halkın AK Parti'den hesap soracağına işaret ederek, “Bizim aday başvurularımız 1 Ekim'de başladı. 19 Ekim 2018'e kadar da devam edecek. Genel Merkezimizin belirlediği tarih böyle. Seçimler henüz zaman olmasına rağmen, Arguvan, Hekimhan gibi bizim yönettiğimiz belediyeler başta olmak üzere, bunun yanında önümüzdeki dönemde aslında almaya çok yakın olduğumuz Arapgir gibi Kuluncak gibi, Akçadağ, Doğanşehir gibi ilçelerde de çok ciddi aday başvuruları aldık. Geçen seçimlerle kıyasladığımızda diğer partilerde, aday süreci başlamadan, seçimlere epey bir süre var olmasına rağmen, önce biz başladık. Adaylarımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Şuanki süreç itibariyle tabi bir şey var. Belki nabız yoklayan adaylar var veya adını dillendiren adaylar var. Siyasetin doğal ortamı içinde olan birçok şey şuanda bizim partide elbette yaşanıyor. Tabi özel olarak söylemek istediğimiz şey şu; biz bu yerel seçimlere hazırlanırken, gerçekten ülkenin içinde bulunduğu şartları, Malatya'nın içinde bulunduğu ortamı şartları göz önünde bulundurarak, yeni iktidar anlayışının, yeni yönetim anlayışının, hem yerelde hem de genelde bu yerel seçimlerde temelini atmak istiyoruz” sözlerini kaydetti.

Öte yandan konuya ilişkin AK Parti ve MHP ile başkanlarına ulaşılamazken, Saadet Partisi İl Başkanlığı ise başvuru sürecinin devam ettiğini bildirdi. AK Parti’de sürecin ne zaman başlayacağına ilişkin herhangi bir bilgi de edinilemedi.

AK PARTİ’DE ÖNGÖRÜLEN TARİH 5-12 KASIM

Bilindiği gibi AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 3 Eylül 2018 Pazartesi gününden itibaren aday adaylarını belirlemeye başlayacaklarını kaydetmişti.Ancak AK Parti'nin belediye başkan aday adaylık başvurularının 5-12 Kasım tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

SİNEM HATUN TAVUT

Son Güncelleme: 10.10.2018 13:35
Anahtar Kelimeler:
SPChpAk PartiMalatyaYerel Seçim
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