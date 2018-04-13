Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109544
ALTIN
175.802
DOLAR
4.0843
STERLİN
5.8252
EURO
5.0324

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam’dan Mehmetçiğe ziyaret

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ve Mehmetçiği ziyaret etti.AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti milletvekilleri Ayşe Keşir, Hatice Dudu Özkal,...

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam’dan Mehmetçiğe ziyaret

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ve Mehmetçiği ziyaret etti.AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti milletvekilleri Ayşe Keşir, Hatice Dudu Özkal,...

13 Nisan 2018 Cuma 14:24
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam’dan Mehmetçiğe ziyaret

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ve Mehmetçiği ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti milletvekilleri Ayşe Keşir, Hatice Dudu Özkal, Canan Candemir, Tülay Kaynarca, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, MKYK üyeleri ve il kadın kolu başkanları ile birlikte Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Burada roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelen Başkan Çam ve beraberindeki heyet, şehit ailelerinin sorunlarını dinledi. Çam, burada yaptığı açıklamada, Kilis’in Türkiye’de önemli bir yeri olduğunun herkesin bildiğini ifade ederek, "Hem sınırımızdaki mücadelede, dik duruşunuz, hem Suriye’den gelen vatandaşlara kucak açmanız, hem de en fazla gerek roketlerden gerekse sınırdan atılan pek çok mermilerden zarar görmesi anlamında Kilis halkımız çok ciddi bir duruş sergiledi" şeklinde konuştu.

Mehmetçiğin en büyük desteğinin kadınlar olduğunu belirten Başkan Çam, "Kadınlarımızın sesini, dualarını askerlere, Mehmetçiğimize ulaştırmak istedik. Afrin’deki askerlerimize iletilmek üzere getirdiklerimizi, mektuplarımızla birlikte komutanlarımıza vereceğiz" şeklinde konuştu.

Roketli saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Hanifi Sağlam’ın kızı Fatma Sağlam dernek adına yaptığı açıklamada, "Okulumuza, caddemize, evimize yüzün üzerinde füze atıldı. Kimimizin eşi, kimimizin annesi, babası, çocuğu, hain saldırıda şehit olmuş bazı vatandaşlarımızda yaralanarak gazi olmuştur. Roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sivil şehit sayılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Kilis İl Jandarma Komutanlığına geçen Başkan Çam ve beraberindeki heyet, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil tarafından karşılandı.

Çam, beraberinde getirdikleri ve içinde askerlerin ihtiyacı olan giyecek ve temizlik malzemelerinin bulunduğu kolileri, Albay Hakan Başaklıgil’e teslim etti. Çam ve beraberindeki heyet Hatay’a hareket etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti’li kadınlardan Mehmetçik ile Kilislilere destek
AK Parti’li kadınlardan Mehmetçik ile Kilislilere destek
TBMM’de 18 Nisan Çarşamba günü OHAL’in uzatılması konusu görüşülecek.
TBMM’de 18 Nisan Çarşamba günü OHAL’in uzatılması konusu görüşülecek.
Bakan Özhaseki: “Haritaların yeniden çizildiği yerde Türkiye olarak biz de masadayız”
Bakan Özhaseki: “Haritaların yeniden çizildiği yerde Türkiye olarak biz de masadayız”

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim