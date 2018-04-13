AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam’dan Mehmetçiğe ziyaret

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarını ve Mehmetçiği ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti milletvekilleri Ayşe Keşir, Hatice Dudu Özkal, Canan Candemir, Tülay Kaynarca, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, MKYK üyeleri ve il kadın kolu başkanları ile birlikte Kilis Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Burada roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelen Başkan Çam ve beraberindeki heyet, şehit ailelerinin sorunlarını dinledi. Çam, burada yaptığı açıklamada, Kilis’in Türkiye’de önemli bir yeri olduğunun herkesin bildiğini ifade ederek, "Hem sınırımızdaki mücadelede, dik duruşunuz, hem Suriye’den gelen vatandaşlara kucak açmanız, hem de en fazla gerek roketlerden gerekse sınırdan atılan pek çok mermilerden zarar görmesi anlamında Kilis halkımız çok ciddi bir duruş sergiledi" şeklinde konuştu.

Mehmetçiğin en büyük desteğinin kadınlar olduğunu belirten Başkan Çam, "Kadınlarımızın sesini, dualarını askerlere, Mehmetçiğimize ulaştırmak istedik. Afrin’deki askerlerimize iletilmek üzere getirdiklerimizi, mektuplarımızla birlikte komutanlarımıza vereceğiz" şeklinde konuştu.

Roketli saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Hanifi Sağlam’ın kızı Fatma Sağlam dernek adına yaptığı açıklamada, "Okulumuza, caddemize, evimize yüzün üzerinde füze atıldı. Kimimizin eşi, kimimizin annesi, babası, çocuğu, hain saldırıda şehit olmuş bazı vatandaşlarımızda yaralanarak gazi olmuştur. Roketli saldırıda hayatını kaybedenlerin sivil şehit sayılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Daha sonra Kilis İl Jandarma Komutanlığına geçen Başkan Çam ve beraberindeki heyet, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil tarafından karşılandı.

Çam, beraberinde getirdikleri ve içinde askerlerin ihtiyacı olan giyecek ve temizlik malzemelerinin bulunduğu kolileri, Albay Hakan Başaklıgil’e teslim etti. Çam ve beraberindeki heyet Hatay’a hareket etti.