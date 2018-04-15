AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: “Meşru hükümetleri devirmeye çalışanlar artık bedel ödemek durumdadırlar”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye’ye darbe yaparak demokrasisini alaşağı etmek isteyenler, meşru hükümetleri devirmeye çalışanlar artık bedel ödemek durumdadırlar” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensupları ile bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin büyümesinin Türkiye’nin gücünü gösterdiğini söyledi. Yılmaz, “Ekonomimiz geçen yıl çok önemli bir performans gösterdi. Yüzde 7,4’lük bir büyüme sağladık. Büyüme oranı G-20 içinde Türkiye’yi birinci sıraya taşıdı. G-20 dünya ekonomisinin yüzde 80’ini ifade eden bir topluluk. Hindistan ve Çin’in olduğu ülkeleri geride bırakarak Türkiye, en yüksek performansı sağladı. Bu büyümeyi ayrıca anlamlı kılan başka boyutlar da var. 2016 yılında hain bir darbe girişimi yaşadık. O darbe girişiminden hemen sonraki yıl bu büyümeyi sağlamamız ayrıca çok anlamlı. Ve ülkemizin gücünü ispatlayan bir durum” dedi.

“En temel mesele cari açığı aşağıya çekmek”

Akkuyu Nükleer Santrali’nin ülkedeki elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılayacağını aktaran Yılmaz, “Bizim için en temel mesele cari açığı aşağıya çekmek. Bu açıdan da geçtiğimiz günlerde iki büyük paket ilan edildi. Bunlardan bir tanesi Akkuyu Nükleer Santralimiz. Tek başına bu proje 22 milyar dolar bir yatırım bedeline sahip. Diğer taraftan 135 milyar Türk liralık büyük projeleri Cumhurbaşkanımız ilan etti. 19 firmanın 23 projesini içeren büyük yatırım teşviklerimiz de ilan edildi. Gerek nükleer santralimiz, gerek bu büyük projelerin özünde cari açığı azaltmak var. Türkiye enerji bağımlısı bir ülke. Dışarıdan enerji ithal ediyoruz, petrol ithal ediyoruz. Bu nükleerin devreye girmesiyle tek başına bu santral Türkiye’deki elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılayacak. Dolayısıyla bunlar bizim cari açığımızı azaltacak etki yaratacak projeler” diye konuştu.

"Milletimiz şimdi bağımsız yargı aracıyla bunun hesabını soruyor"

28 Şubat davası ile ilgili açıklamaya yapan Yılmaz, “Hiçbir darbe meşru olmadığı gibi hiçbir darbe milli de değildir. Millete karşı yapılmıştır. Milletin iradesine karşı yapılmıştır ve gayri milli bir odak üzerinden planlandığına yürekten inanıyorum. Milletimiz şimdi bağımsız yargı aracıyla bunun hesabını soruyor. Yargıda darbe yapanlar ve darbe girişiminde bulunanlar hesap veriyorlar. Sadece 28 Şubat değil FETÖ ile ilgili davalar devam ediyor. 28 Şubat ile ilgili karar çıktı ve müebbet hapisle cezalandırıldı birçok kişi. Burada henüz yargı süreci de tamamlanmış değil. Türkiye artık bu tür işlere müsemma gösteren bir ülke değildir. Türkiye’ye darbe yaparak demokrasisini alaşağı etmek isteyenler, meşru hükümetleri devirmeye çalışanlar artık bedel ödemek durumdadırlar. Hesap vermek durumundadırlar ve yargı önünde bu hesabı veriyorlar. Bu demokrasimizin geldiği olgunluğu seviyeyi de gösteriyor” dedi.

Toplantıya Bingöl Valisi Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler de katıldı.